Ракетна атака по Одесі: прокуратура показала наслідки обстрілу (фото)

Пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура у середмісті: житлові будинки, навчальні заклади та автотранспорт

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України). Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

18 листопада близько 12:00 збройні сили Hjcs] здійснили ракетну атаку по Одесі фото: Офіс Генерального прокурора, Facebook

За даними слідства, 18 листопада близько 12:00 збройні сили Росії здійснили ракетну атаку по Одесі.

Наразі відомо про вісьмох загиблих. Понад 30 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості, у тому числі четверо дітей. Пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура у середмісті: житлові будинки, навчальні заклади та автотранспорт.

На місцях подій працюють співробітники екстрених служб та правоохоронці фото: Офіс Генерального прокурора

Дані стосовно остаточної кількості загиблих та постраждалих, а також повного переліку руйнувань та пошкоджень встановлюються.

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18 листопада близько 12:00 збройні сили Hjcs] здійснили ракетну атаку по Одесі фото: Офіс Генерального прокурора, Facebook

Огляд триває, на місцях подій працюють співробітники екстрених служб та правоохоронці, які фіксують черговий злочин РФ.

Нагадаємо, ракетну атаку переживає Одеса вдень 18 листопада. Кіпер повідомив, що внаслідок російського ракетного удару по середмістю Одеси загинуло вісім людей, серед них медики, поліцейські, звичайні цивільні люди.

Президент України Володимир Зеленський назвав показовим удар російських терористів балістикою по житловому району Одеси. «Приліт на парковку. Пошкоджено багатоквартирний будинок, університет, адмінбудівлю. Станом на зараз відомо про 8 загиблих людей. Мої співчуття родинам та близьким. Ще майже два десятки людей постраждали», – зазначив Зеленський. За його словами, залучені всі необхідні сили, щоб допомогти всім, хто цього потребує.

До слова, російські пропагандисти вже вигадали пояснення черговому удару по Одесі, унаслідок якого загинули, попередньо, вісім осіб. Традиційно загарбники стверджують, що били не по цивільних, а по українських військових.