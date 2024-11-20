Загроза масованого обстрілу України: Центр протидії дезінформації дав поради громадянам

Керівник ЦПД порадив українцям підготувати для себе безпечні місця на випадок тривоги, прорахувати маршрут і час, за який до цих безпечних місць можна дістатися

Коваленко: «Росія готувалася до обстрілів і це є частиною війни. Плани росіян відомі Силам оборони. Протидія є і буде»

Керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко заявив, що росіяни намагаються «хитати» панічні настрої на тлі заяв кількох посольств у Києві про закриття для відвідувачів. Про це йдеться у його дописі у Telegram.

Коваленко уточнив наступне:

Росіяни готувалися до обстрілів в холодну пору року – це їх тактика. Накопичували ракети, готували авіацію, флот. Ставка на крилаті ракети і балістику, а також дрони для виснаження ППО. Ці плани не є несподіваними, вони відомі і про них попереджали. Росіяни мають в своєму арсеналі різні типи ракет. І це також відомо. Інформаційно зараз вони також намагаються хитати панічні настрої на фоні закриття посольств.

У цій ситуації керівник ЦПД порадив українцям підготувати для себе безпечні місця на випадок тривоги, прорахувати маршрут і час, за який до цих безпечних місць можна дістатися.

«За три роки широкомасштабки, а також знаючи зараз про наявність у росії ракет і планів щодо обстрілів України, інфраструктури, українці вже розуміють ситуацію - потрібно спланувати свій час і підготувати для себе безпечні місця на випадок тривоги, прорахувати маршрут і час, за який до цих безпечних місць можна дістатися», - написав Коваленко.

Також керівник Центру протидії дезінформації радить відстежувати офіційні повідомлення, зокрема, Повітряних Сил.

«Щодо паніки, яку намагаються підігрівати – ще раз уточню, що Росія готувалася до обстрілів і це є частиною війни. Плани росіян відомі Силам оборони. Протидія є і буде», – додав Коваленко.

Нагадаємо, у середу, 20 листопада, посольство Сполучених Штатів Америки в Україні попередило про ймовірну масовану повітряну атаку, яка може статися вже сьогодні. З міркувань безпеки дипломатичне відомство буде закрито. Як наголосили у посольстві, громадянам США потрібно бути готовими негайно пройти в укриття у разі оголошення повітряної тривоги. З міркувань безпеки про закриття посольств також заявили Італія, Іспанія та Греція.