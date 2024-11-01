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Південна Корея назвала умову, від якої залежатиме рішення про постачання зброї Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Південна Корея назвала умову, від якої залежатиме рішення про постачання зброї Україні
Сеул спостерігатиме за діями КНДР, перш ніж приймати рішення щодо збройної підтримки
фото з відкритих джерел

Представник зовнішньополітичного відомства Південної Кореї назвав низку факторів, від чого залежатиме рішення про відправлення військової допомоги Україні

 

Південна Корея розглядає можливість надання Україні зброї на тлі відправки північнокорейських військових до Росії для війни в Україні. Про це заявив міністр закордонних справ Республіки Корея Чо Те Юл.

Заява глави МЗС Південної Кореї пролунала на спільній конференції з міністром оборони цієї країни Кімом Йон Хюном, главою Пентагона США Ллойдом Остіном та державним секретарем Ентоні Блінкеном у Вашингтоні.

Відповідаючи на запитання журналістів про можливість надання Україні зброї з боку Сеула, представник зовнішньополітичного відомства Південної Кореї назвав низку факторів, від чого це може залежати у перспективі.

«В майбутньому щодо нашого плану надання Україні зброї виникло питання. Як зазначив президент Юн, залежно від розвитку військового співробітництва між КНДР і Росією будуть вжиті відповідні заходи», – розповів він.

Так, за словами південнокорейського міністра, Сеулу потрібно побачити рівень «залученості сил КНДР до Росії». Крім того, Південна Корея має фіксувати, що Пхеньян отримає від Москви на заміну.

«Тому нам доведеться спостерігати за цим, перш ніж приймати рішення щодо збройної підтримки, яку ми будемо надавати Україні. Тому наразі ми не в змозі поділитися деталями», – резюмував глава МЗС Південної Кореї.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що у Курську область було перекинуто до восьми тисяч військових із КНДР.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю південнокорейському телеканалу KBS, що російський диктатор Володимир Путін залучив північнокорейських військових у війну проти України, щоб уникнути додаткової мобілізації в Росії. Зеленський додав, що наразі у підготовчих російських таборах перебуває 3 тис. північнокорейських військових, їхня кількість найближчим часом зросте до 12 тис.

Як повідомлялося, Рада Безпеки ООН зібралася для обговорення питання розгортання північнокорейських військових на фронті в Україні.

До слова, представник України Сергій Кислиця на засіданні Ради безпеки ООН заявив, що північнокорейські військові можуть розпочати безпосередню участь у бойових діях проти ЗСУ вже в листопаді.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських військових у війні проти України. За його словами, військові підрозділи з КНДР наразі розгорнуто у Курській області РФ. Про це генсек Альянсу заявив на брифінгу. 

Також президент Володимир Зеленський із посиланням на дані розвідки заявляв, що вже 27-28 жовтня перші військові КНДР будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

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Теги: Північна Корея Південна Корея зброя росія армія

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