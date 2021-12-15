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    Опальний російський політик зробив сьоме щеплення від Covid-19 (відео)

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    Українофоб Володимир&nbsp;Жириновський каже, що жодного разу не хворів на коронавірус, але вже отримав сім Covid-щеплень - Опальний російський політик зробив сьоме щеплення від Covid-19 (відео)
    Українофоб Володимир Жириновський каже, що жодного разу не хворів на коронавірус, але вже отримав сім Covid-щеплень
    скріншот з відео

    Депутат Держдуми щепився трьома різними російськими вакцинами

    Українофоб та депутат Держдуми Росії Володимир Жириновський отримав уже сьоме щеплення від коронавірусу Covid-19. Про це він написав у Telegram.

    «Вакцинуйтесь, друзі. Раніше я вже зробив вакцинацію «Супутником V», а цього разу – «КовіВаком» від Центру ім. Чумакова. Це класична вакцина з інактивованим вірусом, технологія, випробувана десятиліттями. Загалом для мене це вже сьомий укол починаючи з вересня 2020 року. І я жодного разу не хворів на коронавірус, почуваюся добре», – написав Жириновський.

    Він також обурився, що половина населення Росії поки не дозріла, щоб вакцинуватися.

    За інформацією російських ЗМІ, з вересня 2020 року до сьогодні лідер ЛДПР зробив шість щеплень від Covid-19. Першими трьома щепленнями були вакцини «Супутник V». Потім Жириновський вакцинувався трьома дозами іншої російської вакцини від коронавірусу – «ЕпіВак».

    Як відомо, кримчан після «Супутника V» вакцинують іншими препаратами на материковій Україні.

    Зазначимо також, що Ізраїль погодився визнати російську вакцину «виключно з поваги до Путіна».

    Раніше розробник пояснив, чому після вакцинації «Супутником V» багато людей тяжко хворіють.

    Нагадаємо, російський Путін обурений тим, що його оточення не хоче щепитися «Супутником V».

    У вересні ВООЗ призупинила сертифікацію російської вакцини «Супутник V».

    До слова, Жириновський закликав Путіна відновити заслання до Сибіру .

    Теги: Росія депутат Володимир Жириновський Державна Дума щеплення вакцинація коронавірус
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    Опальний російський політик зробив сьоме щеплення від Covid-19 (відео)