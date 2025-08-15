На Донеччині зупинено просування росіян: деталі від Генштабу

Проведення стабілізаційних дії на Добропільському напрямку продовжується

У смузі відповідальності ОТУ «Донецьк» силами першого корпусу НГУ «Азов», разом з суміжними та підпорядкованими підрозділами, за останні три доби зупинено просування противника. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

Зазначається, що в результаті пошуково-ударних дій зачищено наступні населені пункти: Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь.

Унаслідок активних дій противник зазнав значних втрат в живій силі:

безповоротні втрати – 271;

санітарні втрати – 101;

полон – 13.

Також, за даними Генштабу, ворог втратив значну кількість техніки та озброєння. Знищено та пошкоджено:

один танк;

дві бойові броньовані машини;

37 одиниць авто та мототехніки;

три гармати.

«Проведення стабілізаційних дії на Добропільському напрямку продовжується. Успіху було досягнуто завдяки злагодженим та скоординованим діям», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ЗСУ відкинули російську терористичну армію у низці населених пунктів на Покровському напрямку. «Сили Оборони України відкинули ворога поблизу Рубіжного, Золотого Колодязя, Веселого, Вільного, Шахового, Никанорівки та Сухецького», – йдеться у повідомленні аналітиків ресурсу DeepState.

Як повідомлялося, Силам оборони України вдалося покращити ситуацію на Покровському напрямку. Про це зауважив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» Віктор Трегубов.