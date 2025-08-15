Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Донеччині зупинено просування росіян: деталі від Генштабу

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
На Донеччині зупинено просування росіян: деталі від Генштабу
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Проведення стабілізаційних дії на Добропільському напрямку продовжується

У смузі відповідальності ОТУ «Донецьк» силами першого корпусу НГУ «Азов», разом з суміжними та підпорядкованими підрозділами, за останні три доби зупинено просування противника. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

Зазначається, що в результаті пошуково-ударних дій зачищено наступні населені пункти: Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь.

Унаслідок активних дій противник зазнав значних втрат в живій силі:

  • безповоротні втрати – 271;
  • санітарні втрати – 101;
  • полон – 13.

Також, за даними Генштабу, ворог втратив значну кількість техніки та озброєння. Знищено та пошкоджено:

  • один танк;
  • дві бойові броньовані машини;
  • 37 одиниць авто та мототехніки;
  • три гармати.

«Проведення стабілізаційних дії на Добропільському напрямку продовжується. Успіху було досягнуто завдяки злагодженим та скоординованим діям», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ЗСУ відкинули російську терористичну армію у низці населених пунктів на Покровському напрямку. «Сили Оборони України відкинули ворога поблизу Рубіжного, Золотого Колодязя, Веселого, Вільного, Шахового, Никанорівки та Сухецького», – йдеться у повідомленні аналітиків ресурсу DeepState.

Як повідомлялося, Силам оборони України вдалося покращити ситуацію на Покровському напрямку. Про це зауважив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» Віктор Трегубов.

Читайте також:

Теги: війна Генштаб Донеччина Азов

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міністерство оборони Молдови заявило про вжиття заходів для зміцнення ППО
Молдова посилює ППО через обстріли Росії
17 липня, 15:32
Ігор Пашко займався боксом,присвячував цьому виду спорту весь свій час, брав участь у змаганнях
Боронив Україну на Запорізькому напрямку. Згадаймо 23-річного Ігоря Пашка
16 липня, 09:00
Шуфрич хоче, щоб судді оголошували повні тексти ухвал, а не короткі частини
Шуфрич посидів за гратами і написав законопроєкт про захист ув’язнених
18 липня, 17:00
Однією з основних цілей окупантів був Київ
Масована атака РФ на Україну: приблизний маршрут ракет і дронів
21 липня, 09:15
Прощання з ліквідованим окупантом пройде в місті Іркутську 6 серпня
Був снайпером. ЗСУ на фронті ліквідували російського дитячого футбольного тренера
3 серпня, 10:15
Малюк: Наша війна – це війна добра і зла, і добро обов’язково переможе. Ми саме є тим добром, тому продовжуємо працювати і виконувати свою місію
СБУ ефективно зриває російський план «Диверсійний шум» – Малюк
12 серпня, 22:26

Події в Україні

Успіхи ЗСУ на фронті, прогноз Трампа перед зустріччю із Путіним. Головне за 15 серпня
Успіхи ЗСУ на фронті, прогноз Трампа перед зустріччю із Путіним. Головне за 15 серпня
На Донеччині зупинено просування росіян: деталі від Генштабу
На Донеччині зупинено просування росіян: деталі від Генштабу
Сили оборони відкинули окупантів біля Добропілля
Сили оборони відкинули окупантів біля Добропілля
У Святогірську авто поліцейських потрапило під обстріл РФ, загинули двоє правоохоронців
У Святогірську авто поліцейських потрапило під обстріл РФ, загинули двоє правоохоронців
На Закарпатті через спеку пасажирський потяг зійшов з рейок
На Закарпатті через спеку пасажирський потяг зійшов з рейок
Отримали понад 250 млн грн: СБУ викрила на Черкащині схему з розкрадання газу
Отримали понад 250 млн грн: СБУ викрила на Черкащині схему з розкрадання газу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
276K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 серпня 2025
27K
Аляска зустріла російських пропагандистів розкладачками (фото)
12K
Де в Європі найгірший пляжний відпочинок: туристи діляться враженнями
6584
Лавров прибув на Аляску у светрі «СССР»
4247
Ексглава МВС Аваков вперше за тривалий час подав голос

Новини

Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
Сьогодні, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua