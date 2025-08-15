Головна Країна Події в Україні
Сили оборони відкинули окупантів біля Добропілля

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Сили оборони відкинули окупантів біля Добропілля
фото: Генштаб ЗСУ

Сили Оборони України відкинули ворога поблизу Рубіжного, Золотого Колодязя, Веселого, Вільного, Шахового, Никанорівки та Сухецького

ЗСУ відкинули російську терористичну армію у низці населених пунктів на Покровському напрямку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітиків ресурсу DeepState.

«Сили Оборони України відкинули ворога поблизу Рубіжного, Золотого Колодязя, Веселого, Вільного, Шахового, Никанорівки та Сухецького», – йдеться у повідомленні.

Сили оборони відкинули окупантів біля Добропілля фото 1
мапа: DeepState

Раніше аналітики DeepState повідомляли про тривожну ситуацію поблизу Добропілля та заявили про швидке просування окупаційних військ.

Згодом ЗСУ спростували повідомлення про прорив російських військ у районі Покровська та Добропілля Донецької області, уточнивши, що йдеться лише про проникнення невеликих груп, які знищують Сили оборони.

Також Генштаб ЗСУ наголосив, що Сили оборони вживають дієвих заходів, щоб зупинити просування противника на Добропільському та Покровському напрямках. «Наші підрозділи ведуть важкі оборонні бої проти переважаючих сил противника. Так, лише на Покровському напрямку окупанти зосередили угруповання чисельністю понад 110 тис. особового складу», – йдеться у заяві.

До слова, Володимир Зеленський заявив, що були зроблені кроки, щоб виправити ситуацію на Покровському напрямку

Як повідомлялося, Силам оборони України вдалося покращити ситуацію на Покровському напрямку. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» Віктор Трегубов.

Теги: Донеччина Покровськ ЗСУ війна

