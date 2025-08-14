Зупинили просування росіян. ЗСУ відзвітували про ситуацію на Покровському напрямку

Наразі окупантів захисники вибивають з посадок

Силам оборони України вдалося покращити ситуацію на Покровському напрямку. Про це в коментарі «Укрінформу» повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» Віктор Трегубов, передає «Главком».

«Їх (окупантів, – «Главком») зупинили ще тоді, вони не пішли далі, і мапа, скоріш, показує їхній маршрут, ніж увесь простір, який вони зайняли. Їх зупинили аж тоді, і зараз ті сили, які увійшли, локалізовуються і підлягають знищенню», – йдеться у заяві.

За словами речника, наразі окупантів захисники вибивають з посадок: «Станом на зараз вони активно знищуються. Тут головне, щоб вони нові групи там не почали просувати, але поки перша лінія тримається. Вони просто використовували все, що змогли інфільтрувати за неї протягом деякого часу».

Раніше аналітики DeepState повідомили про тривожну ситуацію поблизу Добропілля та заявили про швидке просування окупаційних військ.

Згодом ЗСУ спростували повідомлення про прорив російських військ у районі Покровська та Добропілля Донецької області, уточнивши, що йдеться лише про проникнення невеликих груп, які знищують Сили оборони.

Також Генштаб ЗСУ наголосив, що Сили оборони вживають дієвих заходів, щоб зупинити просування противника на Добропільському та Покровському напрямках. «Наші підрозділи ведуть важкі оборонні бої проти переважаючих сил противника. Так, лише на Покровському напрямку окупанти зосередили угруповання чисельністю понад 110 тис. особового складу», – йдеться у заяві.

До слова, Володимир Зеленський заявив, що були зроблені кроки, щоб виправити ситуацію на Покровському напрямку.