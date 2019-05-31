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    Події в Україні

    На Франківщині підтопило будинки у семи населених пунктах

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    ДСНС залучила чотири одиниці техніки, дві мотопомпи та 15 людей особового складу - На Франківщині підтопило будинки у семи населених пунктах
    ДСНС залучила чотири одиниці техніки, дві мотопомпи та 15 людей особового складу

    Через підняття рівнів води в місцевих потічках у Тлумацькому районі підтоплено 46 приватних житлових будинків, 84 дворогосподарства та 65 присадибних ділянок

    На Івано-Франківщині у семи населених пунктах підтопило житлові будинки і присадибні ділянки. Про це повідомляють у ДСНС.

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    Як зазначається, до рятувальників надійшла інформація про те, що внаслідок підняття рівнів води в місцевих потічках у Тлумацькому районі підтоплено 46 приватних житлових будинків, 84 дворогосподарства та 65 присадибних ділянок.

    Евакуйовано одну людину.

    ДСНС залучила чотири одиниці техніки, дві мотопомпи та 15 людей особового складу.

    Нагадаємо, внаслідок продовження підвищення води на водоймах заходу України через зливи можливі підтоплення. У Карпатах зберігається загроза утворення селевих потокiв.

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