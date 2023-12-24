Трагедія на Сумщині: родина отруїлася чадним газом (фото)

На Сумщині родина з чотирьох осіб отруїлася чадним газом

Загинули батько та його син

Учора, 23 грудня, на Сумщині родина отруїлась чадним газом. Про це повідомило Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Сумській області.

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Подія сталася у Шосткинському районі.

«23 грудня, о 20:35 надійшла інформація про отруєння чадним газом родини з чотирьох осіб в одному із помешкань багатоквартирного будинку в м. Глухів», – ідеться в повідомленні.

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За попередньою інформацією, загинув батько та його син. Мама з донькою госпіталізовані.

Нагадаємо, що в ніч на 6 грудня медики госпіталізували 27 людей із отруєнням у Полтаві. Це – студенти Полтавського юридичного інституту.

Раніше повідомлялося, що у двох навчальних закладах Одеси отруїлися 64 курсанти.