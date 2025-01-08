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Меган Маркл розповіла про втрату у родині (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Меган Маркл розповіла про втрату домашнього улюбленця
фото з відкритих джерел

Меган Маркл: Я виплакала забагато сліз, щоб їх порахувати

Акторка Меган Маркл, дружина принца Гаррі, повідомила про смерть своєї собаки породи бігль, на кличку Гай. Про це герцогиня Сассекська написала в Instagram.

Герцогиня розповіла, що прихистила пса у 2015 році в центрі порятунку тварин у Канаді, і відтоді він завжди був поруч із нею. Причину та час смерті собаки вона не розкрила.

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Допис, поширений Meghan, Duchess of Sussex (@meghan)

До того ж Меган Маркл поділилася відео, на якому видно, як їхня сім'я проводила час із Гаєм.

Герцогиня також згадала про історію з життя собаки. Незадовго до переїзду до Великої Британії Гай потрапив у аварію та переніс кілька складних операцій. Ветеринари стверджували, що він більше не зможе ходити, але один із фахівців зумів його врятувати.

«Оскільки багато з вас побачать Гая в новому серіалі, сподіваюсь, ви зрозумієте, чому я так засмучена його втратою… Я виплакала забагато сліз, щоб їх порахувати – тих сліз, які змушують вас йти під душ з абсурдною надією, що вода, що протікає на вашому обличчі, якимось чином змусить вас не відчувати їх або удавати, що їх немає. Але вони є. І це теж нормально. Дякую тобі за стільки років безумовної любові, мій милий хлопчику», – написала Меган Маркл.

Нагадаємо, нещодавно Меган Маркл, дружина принца Гаррі, несподівано повернулася в Instagram. Герцогиня Сассекська вперше з 2018 року в соціальній мережі опублікувала чорно-біле відео.

Також повідомлялося, що Меган Маркл вестиме власне шоу «З любов’ю, Меган» на Netflix, яке стартує 15 січня і матиме вісім епізодів по 30 хвилин. Проєкт поєднає «практичні інструкції та відверту розмову».

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Теги: смерть Меган Маркл принц Гаррі соцмережі

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