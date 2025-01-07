На війні в Україні загинув шотландський доброволець

Джордан Маклаклен виїхав з Шотландії в Україну три роки тому

Джордан Маклаклен служив медиком на передовій

Родина 26-річного шотландця Джордана Маклаклена, який майже три роки тому приєднався до українського війська після періоду волонтерства, повідомила про його загибель на війні. Про це пише BBC.

Зазначається, що доброволець служив медиком на передовій. Він ухвалив рішення допомогти Україні стримувати навалу агресора практично одразу після початку вторгнення у лютому 2022 року.

Родина Джордана заявила про те, що пишається його прагненням допомагати іншим та переконанням, що він створює різницю своїми діями.

«Він був життєрадісним сином, онуком, братом, племінником, кузеном та другом для багатьох, і всі, хто його знав, сумуватимуть за ним», – йдеться у повідомленні.

У британському уряді стверджують, що контактують з владою в Україні для з'ясування деталей загибелі шотландця.

Нагадаємо, в Україні загинув військовослужбовець Інтернаціонального легіону, 22-річний громадянин Великої Британії Каллум Тіндал-Дрейпер.

Окрім того, на війні в Україні загинув 22-річний військовий із Польщі Томаш Сенькала. Восени 2023-го він вступив до легіону Міжнародної територіальної оборони України. Загинув 13 липня в селищі Діброва Луганської області.

Раніше повідомлялося, що на війні в Україні загинув естонець Мартін Яегер. Іноземець захищав Україну на Харківщині.

Також на початку серпня у боях на Луганщині загинув фінський доброволець Вілле Мюккянен. Він став п'ятим воїном родом з Фінляндії, який віддав своє життя за Україну.