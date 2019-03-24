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    Події в Україні

    На Говерлі травмувалася 80-річна туристка

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    Травмовану жінку після спуску з Говерли передали медичним працівникам - На Говерлі травмувалася 80-річна туристка
    Травмовану жінку після спуску з Говерли передали медичним працівникам

    Загалом на Говерлі травмувалися двоє туристів - жителька міста Миргород 1939 року народження та мешканець Львова

    В Івано-Франківській області рятувальники надавали допомогу туристам в горах.

    Про це повідомляє прес-служба ДСНС України в Івано-Франківській області.

    Зазначається, що у суботу, 23 березня, до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що під час сходження на гору Говерла травмувалися двоє людей: жителька міста Миргород Полтавської області 1939 року народження та житель міста Львів 1954 року народження.

    «Рятувальники супроводили травмованих туристів до ТК «Заросляк», де травмовану жінку передали медичним працівникам, а травмований чоловік самостійно направився до місця проживання», - йдеться в повідомленні.

    Напередодні Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про значу лавинну небезпеку у Карпатах.

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