На Говерлі травмувалася 80-річна туристка
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Загалом на Говерлі травмувалися двоє туристів - жителька міста Миргород 1939 року народження та мешканець Львова
В Івано-Франківській області рятувальники надавали допомогу туристам в горах.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС України в Івано-Франківській області.
Зазначається, що у суботу, 23 березня, до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що під час сходження на гору Говерла травмувалися двоє людей: жителька міста Миргород Полтавської області 1939 року народження та житель міста Львів 1954 року народження.
«Рятувальники супроводили травмованих туристів до ТК «Заросляк», де травмовану жінку передали медичним працівникам, а травмований чоловік самостійно направився до місця проживання», - йдеться в повідомленні.
Напередодні Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про значу лавинну небезпеку у Карпатах.