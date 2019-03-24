  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Рятувальники попереджають про лавини у Карпатах

    • Розсилка
    Рятувальники попереджають про лавини у Карпатах

    Значна сніголавинна небезпека у Карпатах зберігається

    Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про значу лавинну небезпеку у Карпатах. Відповідне повідомлення розміщене на сайті відомства.

    «За даними Укргідрометцентру, у зв’язку з денним прогрівом повітря, 24 березня у високогір’ї Закарпатської та Iвано-Франкiвської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рiвень)», - йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, 22 березня в Україні шквалистий вітер знеструмив 94 населених пункти у шести областях.

    Як зазначається, вітер пошкодив лінії електропередач у 30 населених пунктах Сумської, 16 - Полтавської, 20 - Дніпропетровської, 13 - Чернігівської, 12 – Донецької та 3 - Запорізької.

    державна служба рятувальники повітря
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ