Рятувальники попереджають про лавини у Карпатах



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Значна сніголавинна небезпека у Карпатах зберігається

Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про значу лавинну небезпеку у Карпатах. Відповідне повідомлення розміщене на сайті відомства.

«За даними Укргідрометцентру, у зв’язку з денним прогрівом повітря, 24 березня у високогір’ї Закарпатської та Iвано-Франкiвської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рiвень)», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 22 березня в Україні шквалистий вітер знеструмив 94 населених пункти у шести областях.

Як зазначається, вітер пошкодив лінії електропередач у 30 населених пунктах Сумської, 16 - Полтавської, 20 - Дніпропетровської, 13 - Чернігівської, 12 – Донецької та 3 - Запорізької.