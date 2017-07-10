На Харківщині потяг смертельно травмував чоловіка
- Сьогодні, 11:09
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Чоловік перебігав через колії
Подія сталася 5 січня близько 12:31 на залізничній станції «Васіщево» на Харківщині. Про це інформує поліція Харківщини.
До чергової частини Харківського відділу поліції надійшло повідомлення від оператора 102 про те, що на вищезазначеній залізничній станції пасажирський потяг сполученням «Харків-Ізюм» збив чоловіка, який перебігав через колії.
Поліцейські оглянули місце події та встановили особу загиблого. Ним виявився 57-річний мешканець селища Васіщево.
Наразі вирішується питання про внесення факту події до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Перевірка триває.