На Харківщині потяг смертельно травмував чоловіка

Чоловік перебігав через колії

Подія сталася 5 січня близько 12:31 на залізничній станції «Васіщево» на Харківщині. Про це інформує поліція Харківщини. До чергової частини Харківського відділу поліції надійшло повідомлення від оператора 102 про те, що на вищезазначеній залізничній станції пасажирський потяг сполученням «Харків-Ізюм» збив чоловіка, який