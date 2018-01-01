На Харківщині восьмирічний хлопчик знайшов гранату

За словами фахівців, знайдена граната належить до часів Другої світової війни

У м. Дергачі Харківської області піротехніки Держслужби з надзвичайних ситуацій знешкодили застарілу бойову гранату, знайдену біля дитячого садочку. Зі слів правоохоронців, про знахідку сповістила мама восьмирічного хлопчика, котрий, прямуючи додому зі школи, натрапив на неї. Він розповів, що під тротуарною бетонною плитою в канаві лежить іржавий



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Фото: kharkiv.dsns.gov.ua Ручна граната «Ф1»

За словами фахівців, знайдена граната належить до часів Другої світової війни

У м. Дергачі Харківської області піротехніки Держслужби з надзвичайних ситуацій знешкодили застарілу бойову гранату, знайдену біля дитячого садочку.

Зі слів правоохоронців, про знахідку сповістила мама восьмирічного хлопчика, котрий, прямуючи додому зі школи, натрапив на неї. Він розповів, що під тротуарною бетонною плитою в канаві лежить іржавий металевий предмет, що нагадує вибуховий пристрій, який він бачив на малюнку.

Фахівці ідентифікували знайдений предмет як ручну гранату «Ф1» часів Другої світової війни. Піротехнічна група аварійно-рятувального загону вилучила гранату та знешкодила її на спеціально відведеному підривному майданчику поза межами міста.

В результаті інциденту ніхто не постраждав.