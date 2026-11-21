Членство України в НАТО стало б не лише найзрозумілішою гарантією безпеки для нашої держави, а й посилило б сам Альянс. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, повідомляє «Главком».

За словами глави держави, Франція та інші союзники розуміють, що саме вступ до Альянсу міг би забезпечити Україні найбільш чіткі гарантії безпеки. Водночас НАТО отримало б у своєму складі одну з найсильніших і найдосвідченіших армій.

«Найзрозуміліші гарантії безпеки для України – це членство в НАТО. І найзрозуміліше посилення НАТО – це взяти Україну і мати таку армію, як українська, серед союзників», – сказав Зеленський.

Він також зазначив, що Сполучені Штати порушують це питання, однак говорити про перспективи вступу України до Альянсу поки зарано. Багато залежатиме від того, коли і за яких умов завершиться війна.

Президент наголосив, що поза НАТО Україні довелося б самостійно утримувати величезну армію, розвивати власну авіацію, артилерію, ракетні спроможності та систему протиповітряної оборони, здатну захищати небо без допомоги союзників.

«Якщо Україна буде членом НАТО, все це буде. Але це точно буде дешевше для всіх», – підсумував глава держави.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що партнери мають письмово визначити, хто і як захищатиме Україну, якщо Росія знову нападе.

Нагадаємо, 20 листопада президента США Дональда Трампа запитали, чи можуть Сполучені Штати надати Україні гарантії безпеки за зразком статті 5 НАТО. Трамп відповів, що поки не знає, якими можуть бути ці гарантії. За його словами, Вашингтон повернеться до цього питання після укладення угоди між Україною та Росією.

Днем раніше Володимир Зеленський обговорив у Берліні майбутні гарантії безпеки зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом, Джаредом Кушнером та європейськими радниками з питань національної безпеки. За словами Зеленського, йшлося про гарантії, які мають стримати Росію від повторного нападу. glavcom.ua Переговори в Берліні