Рятувальники, медики та інші профільні служби оперативно працювали на місці атаки

Російські війська 21 листопада завдали удару по залізничній інфраструктурі Житомирської області. Під атакою опинився вокзал в Овруцькій громаді. Про це повідомили в Житомирській обласній військовій адміністрації, інформує «Главком».

Внаслідок удару постраждала одна людина. Медики оперативно доправили її до лікарні, де потерпілому надають необхідну допомогу.

На місці влучання спалахнула пожежа.

За інформацією ОВА, станом на 17:00 підрозділи ДСНС повністю ліквідували загоряння.

Рятувальники, медики та інші профільні служби оперативно працювали на місці атаки. В обласній адміністрації подякували їм за швидке реагування.

Нагадаємо, 29 жовтня російські війська атакували залізничний вокзал Дніпра. Один із безпілотників влучив у пасажирську інфраструктуру. За інформацією Повітряних сил, українським військовим вдалося запобігти ще трьом ударам по вокзалу.

Після обстрілу «Укрзалізниця» повідомила про обставини атаки. Пасажири та працівники залізниці перебували в укриттях, а рух поїздів зазнав змін через пошкодження інфраструктури.

30 жовтня кількість загиблих унаслідок атаки зросла до 15 людей. Того ж дня російські війська повторно атакували вокзал. «Укрзалізниця» повідомила про нові влучання та тимчасові затримки поїздів. Для пасажирів, які вирішили відмовитися від поїздки 30 жовтня, передбачили повне повернення вартості квитків.