Буданов заявив, що завершення війни до січня 2027 року було б дивом

Керівник Офісу президента Кирило Буданов прокоментував можливість завершення війни до 1 січня 2027 року. У коментарі «24 каналу» він заявив, що реалістичність такого терміну залежить від багатьох чинників, інформує «Главком».

«Чи реалістично це (завершення війни до 1 січня 2027 року, – ред.)? Залежить від багатьох факторів. Будемо працювати над тим, щоб, можливо, це сталося. Хоча, це буде просто дивом», – сказав Буданов.

Раніше видання FT повідомило, що президент США Дональд Трамп прагне домогтися укладення мирної угоди між Україною і Росією до 1 січня 2027-го. Поспіх Білого дому, за даними видання, пов’язаний із результатами проміжних виборів у США, після яких республіканці втратили контроль над обома палатами Конгресу.

Демократи вже заявили, що планують посилити підтримку України, запровадити нові жорсткі санкції проти Москви і посилити контроль за зовнішньою політикою Трампа і бізнес-інтересами його перемовників.

Водночас європейські посадовці висловлюють побоювання, що заради досягнення домовленостей у встановлений термін Україну можуть схиляти до значних поступок Росії.

До слова, президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що до «мирної декларації» американського лідера Дональда Трампа, глави КНР Сі Цзіньпіна та російського диктатора Володимира Путіна планували включити пункт щодо України, однак США прибрали його з фінального документа.