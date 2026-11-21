Росії знадобиться від декількох місяців, щоб підняти та відвести пошкоджений елемент Керченського мосту, заявив міністр оборони Євгеній Хмара на зустрічі президента Володимира Зеленського з держсекретарем з питань оборони Великої Британії Весом Стрітінгом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укрінформ».

За словами міністра, РФ наразі проводить обстеження пошкодженої конструкції, зокрема залучили водолазів, щоб визначити спосіб її підйому та відведення.

«… ми точно розуміємо, що вони зараз проводять своє дослідження. Вони спустили водолазів, вони розбираються в деталях, яким чином вони можуть підняти і відтягнути пошкоджений елемент до мосту», – розповів міністр оборони.

Нагадаємо, Сили оборони України в ніч проти 19 листопада завдали ракетного удару по Керченському мосту, який з'єднує Росію з тимчасово окупованим Кримом. За даними українського військового командування, внаслідок атаки ракетами «Нептун» пошкоджено залізничне полотно переправи, а рух мостом перекрито.

До слова, російський диктатор Володимир Путін уперше публічно прокоментував удари по Керченському мосту, заявивши, що Росія відповість на атаки українських військових. Про це він сказав журналістам після тристоронніх переговорів із президентом США Дональдом Трампом та головою КНР Сі Цзіньпіном у Китаї.