Зимова погода охопила західні області України. Львівщину та Івано-Франківщину вже засипає снігом. Через опади на дорогах може ускладнитися рух, а видимість – погіршитися. Мешканцям і гостям регіону варто зважати на погодні умови під час планування поїздок. Особливо обережними слід бути в гірській місцевості, де ситуація складніша через низьку температуру та сильний вітер. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Гірських рятувальників Прикарпаття.

«На вершині Піп Іван прогнозують туман, сильний вітер до 20 м/с, мороз -3°C та обледеніння», – ідеться в повідомленні рятувальників.

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Такі погодні умови становлять небезпеку для туристів. Через туман можна втратити орієнтири, а обледеніння підвищує ризик падіння на скелях і гірських стежках. Сильний вітер також ускладнює пересування відкритими ділянками.

Раніше синоптики попереджали, що в Україні на вихідних почне холоднішати. У неділю, 22 листопада, температура повітря знизиться, а на початку наступного тижня в окремих регіонах стовпчики термометрів опустяться до нуля та нижче.

Також «Главком» писав, що прийдешня зима в Україні буде на один-два градуси теплішою за норму, але це не виключає короткочасних періодів похолодання.