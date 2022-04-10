На Харківщину з РФ прибули ремонтні бригади для відновлення залізниці

Окупанти не можуть відновити техніку через відсутність стабільного постачання запчастин

У зв’язку зі значними санітарними втратами особового складу та техніки російські окупанти розгорнули військові шпиталі та ремонтні майстерні військової техніки на тимчасово зайнятих територіях Харківської, Запорізької і Херсонської областей. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні 10 квітня.

Водночас, в умовах постійного надходження поранених військовослужбовців збройних сил РФ у шпиталях окупантів не вистачає кваліфікованого медичного персоналу. Крім того, у ворога є проблеми із запасами медичних препаратів, поповнення яких практично не здійснюється.

Також особовий склад ремонтних майстерень з відновлення техніки ворога вимушений працювати цілодобово в умовах відсутності стабільного постачання запасних частин та агрегатів.

Відзначається прибуття ремонтно-відновлювальних бригад з території РФ (Ярославська область) для проведення ремонтно-відновлювальних робіт залізничних шляхів на тимчасово зайнятих територіях Харківської області.

Нагадаємо, 9 квітня Генштаб оприлюднив свіжі дані про втрати окупантів.

Протягом 9 квітня сили протиповітряної оборони знищили 13 ворожих цілей, зокрема три літаки, гелікоптер та чотири крилаті ракети.