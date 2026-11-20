Росія продовжить завдавати ударів по Києву, зокрема по об'єктах, які Москва називає військовими та пов'язаними з оборонно-промисловим комплексом. Про це заявив посол РФ у Нідерландах Володимир Тарабрін в коментарі агенству ТАСС після відвідування Міністерства закордонних справ Королівства, пише «Главком».

Дипломата викликали до нідерландського МЗС через пошкодження будівлі посольства Нідерландів у Києві внаслідок російської атаки напередодні. За словами Тарабріна, під час зустрічі він висловив жаль через завдану дипломатичній установі шкоду та запевнив, що Росія нібито дотримується зобов'язань за Віденською конвенцією про дипломатичні зносини 1961 року.

Водночас російський посол заявив, що Москва неодноразово попереджала іноземні дипломатичні місії про небезпеку перебування в Києві та закликала евакуювати персонал. Він згадав заяви російського МЗС від 25 травня та 3 жовтня 2026 року, а також відповідні повідомлення, передані дипломатичними каналами.

«В очередной раз призвал нидерландскую сторону со всей серьезностью отнестись к ранее озвученным предостережениям, включая нашу настоятельную рекомендацию покинуть Киев», – заявив Тарабрін.

Крім того, посол РФ наголосив, що Росія продовжить виконувати завдання так званої спеціальної військової операції, зокрема завдавати ударів по об'єктах військового призначення та інфраструктурі військово-промислового комплексу в Києві. Москва бездоказово звинувачує ці об'єкти у використанні для проведення «терористичних атак проти Росії».

Нагадаємо, у ніч проти 19 листопада російська армія завдала масованого удару по Києву. Внаслідок атаки були пошкоджені будівлі посольств Австрії та Нідерландів. У нідерландському МЗС повідомили, що снаряд упав неподалік дипломатичної установи. Працівники обох посольств не постраждали.