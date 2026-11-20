Уранці 20 листопада російська ракета під час масованої атаки на Прикарпаття влучила в приватний будинок у Бурштинській громаді Івано-Франківської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління ДСНС в Івано-Франківській області.

Удень 20 листопада в соцмережах поширилося відео з приватного будинку одного із сіл неподалік Бурштина, на якому видно ракету, що не здетонувала.

фото: голова Бурштинської громади Василь Андрієшин

«У Бурштинській громаді Івано-Франківського району внаслідок падіння ворожої цілі загорівся приватний житловий будинок. Пожежу ліквідували до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Працівники ДСНС врятували з будинку двох людей», – зауважила ДСНС.

Голова Бурштинської громади Василь Андрієшин уточнив у коментарі «Суспільному», що російська ракета наскрізь пробила дах у двоповерховому будинку у селі Задністрянське і застрягла в підлозі на першому поверсі.

Нагадаємо, вранці 20 листопада російські війська здійснили ракетно-дронову атаку на західні області України. Вибухи пролунали у Львові та Івано-Франківську. За повідомленнями місцевої влади, окупанти застосували крилаті ракети «Калібр» та безпілотники. У регіонах працювала протиповітряна оборона, а в окремих районах виникли проблеми з електропостачанням.