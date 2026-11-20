Нове фінансування має посилити обороноздатність України та її позиції під час можливих переговорів

Європейський Союз спрямує додатковий €1 млрд на закупівлю нового військового обладнання для України. Йдеться про спільні закупівлі через Європейський фонд миру. Про це повідомила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву посадовиці.

За її словами, рішення ухвалили 20 листопада. Кошти використають для придбання озброєння та обладнання, необхідного українським Силам оборони.

«Україна може розраховувати на Європу, яка допоможе посилити її позиції на полі бою та за столом переговорів», – написала Каллас.

У Раді ЄС уточнили, що перелік закупівель охоплюватиме безпілотники, засоби протиповітряної оборони, боєприпаси, обладнання для радіоелектронної боротьби, радіолокаційні системи та вибухові речовини. Постачання цього обладнання мають здійснити до кінця 2027 року.

Каллас також нагадала про російські атаки протягом останньої доби. За її словами, Росія вбила українських цивільних, пошкодила кілька посольств у Києві та порушила повітряний простір Польщі.

«Якщо Москва хоче миру, її дії свідчать про протилежне», – наголосила представниця ЄС.

Вона додала, що рішення про нове фінансування має посилити обороноздатність України та її позиції під час можливих переговорів.

Європейський фонд миру є позабюджетним механізмом ЄС, створеним для фінансування заходів у сфері безпеки й оборони. Від початку повномасштабного вторгнення Росії Євросоюз використовує його, зокрема, для підтримки українських військових.

Виробництво найсучасніших американських ракет-перехоплювачів для систем Patriot гальмує дефіцит спеціального жаростійкого матеріалу з Європи. Його використовують у ракетних двигунах, а єдиним постачальником продукції, сертифікованої для PAC-3 MSE, є французька компанія ArianeGroup.