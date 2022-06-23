Дніпропетровщина: ворог цілив по житлових кварталах Криворізькому району, є поранені

За попередніми даними, ворог обстріляв Апостолове з «Урагану»

Апостолове частково без світла та води

На Дніпропетровщині ніч на четвер, 23 червня, була з обстрілами. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

За його даними, російські окупанти шість разів ударили по Криворізькому району. Ворог підступно поцілив по житлових кварталах.

«В Апостоловому поранено двоє людей. Їх ушпиталили. Є руйнування житла. Місто частково без світла та води», – повідомив Резніченко.

На вулицях та подвір’ях міста після обстрілу залишилися касетні боєприпаси. Рятувальники відвели людей у безпечні місця. Зараз працюють піротехніки. На цей час вже виявили 16 касетних елементів.

Резніченко закликав місцевих мешканців бути обачними та не чіпати підозрілі предмети.

За попередніми даними, ворог обстріляв Апостолове з «Урагану»

Раніше повідомлялося, що увечері 22 червня ворог поцілив по місті Апостолове.

15 червня окупанти теж завдали удар по Апостоловому: місто було засипане касетними боєприпасами.

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