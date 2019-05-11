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    Події в Україні

    На Івано-Франківщині чоловіка засипало землею

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    На Івано-Франківщині чоловіка засипало землею - На Івано-Франківщині чоловіка засипало землею
    На Івано-Франківщині чоловіка засипало землею

    Чоловіка госпіталізували з травмами середнього ступеня важкості

    У селі Угринів Івано-Франківської області під час проведення робіт з влаштування дощової каналізації в траншеї глибиною 4 м чоловіка засипало землею. Про це повідомила прес-служба ДСНС.

    «10 травня о 13:29 до «Служби порятунку 101» надійшло повідомлення про те, що у селі Угринів Тисменицького району під час проведення робіт по влаштуванню дощової каналізації в траншеї глибиною 4 м землею засипало чоловіка», — йдеться у повідомленні.

    О 15:20 рятувальники за допомогою шанцевого інструмента і екскаватора відкопали та витягнули чоловіка.

    Чоловіка госпіталізували з травмами середнього ступеня важкості.

    Всього до рятувальних робіт було залучено 15 чоловік особового складу на трьох одиницях техніки.

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