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На Харківщині двоє чоловіків підірвались на міні окупантів

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
На Харківщині двоє чоловіків підірвались на міні окупантів
На Харківщині двоє чоловіків підірвалися на ворожій міні
фото: Харківська обласна прокуратура

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством

На Харківщині у с. Довгеньке двоє чоловіків підірвались на міні, обоє загинули. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

«У селі Довгеньке на Ізюмщині двоє місцевих жителів пішли по худобу, яка загубилась. Проте в той день вони не повернулись. Родичі шукали їх по селу і не знайшли. Після цього вони звернулись до правоохоронців, вони продовжили пошуки з використанням дрону», – ідеться у повідомленні.

Зазначається, що 18 грудня чоловіків знайшли мертвими, вони підірвались на міні, які залишили окупанти. 

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування здійснюють слідчі Ізюмського ГУНП в Харківській області.

Нагадаємо, російські війська 18 грудня обстріляли з артилерії прикордонні райони Харківської області. У Чугуївському районі на міні підірвався працівник ДСНС, його госпіталізували у тяжкому стані.

Теги: Харківщина розслідування окупанти

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