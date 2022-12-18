На Харківщині двоє чоловіків підірвались на міні окупантів

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством

На Харківщині у с. Довгеньке двоє чоловіків підірвались на міні, обоє загинули. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

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«У селі Довгеньке на Ізюмщині двоє місцевих жителів пішли по худобу, яка загубилась. Проте в той день вони не повернулись. Родичі шукали їх по селу і не знайшли. Після цього вони звернулись до правоохоронців, вони продовжили пошуки з використанням дрону», – ідеться у повідомленні.

Зазначається, що 18 грудня чоловіків знайшли мертвими, вони підірвались на міні, які залишили окупанти.

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За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування здійснюють слідчі Ізюмського ГУНП в Харківській області.

Нагадаємо, російські війська 18 грудня обстріляли з артилерії прикордонні райони Харківської області. У Чугуївському районі на міні підірвався працівник ДСНС, його госпіталізували у тяжкому стані.