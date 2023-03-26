Вивозять сім'ї та риють траншеї: Ташева розповіла про шалену паніку росіян у Криму

Росіяни, які проживають у Криму незаконно, намагаються вивезти свої родини з Джанкоя та Красноперекопська

У російських загарбників справжня паніка майбутній контрнаступ Збройних сил України у Криму. Армія РФ риє траншеї, облаштовує сховища, а також евакуює свої родини з тимчасово окупованого півострова. Про це повідомила постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева в ефірі Radio NV.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Окупаційні адміністрації дуже хвилюються, військові вже риють траншеї фактично по всьому узбережжю Кримського півострова або риють траншеї на Керченському півострові, на перешийку. Це дійсно у них паніка починається, вони дуже бояться щодо українського наступу на територію Криму, намагаються частково облаштовувати місця для схову, бомбосховища. І то, вони це почали робити після тиску з боку кримського місцевого населення», – зазначила Ташева.

Представниця президента у Криму звернула увагу на те, що візит російського диктатора Володимира Путіна на окупований півострів відбувся без урочистостей чи великих концертів. «Я не думаю, що це якимось чином заспокоїло місцевих мешканців, всі прекрасно все розуміють. Крим максимально втягнутий у війну, є великою військовою базою, тому все це прекрасно розуміють, починають поступово виїжджати з території півострова», – зазначила Ташева.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зокрема, за її словами, росіяни, які проживають у Криму незаконно, представники так званих «правоохоронних органів» намагаються вивезти свої родини з Джанкоя та Красноперекопська.

Раніше представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов повідомив, що російські загарбники розпочали евакуацію окупаційної влади з тимчасово захопленого Криму.