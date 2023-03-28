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Нічна атака на Київ: рятувальники показали наслідки ударів дронами

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Нічна атака на Київ: рятувальники показали наслідки ударів дронами
На місці працювали 50 рятувальників
фото: ДСНС

У триповерховій адмінбудівлі відбулося руйнування будівельних конструкцій

Столичні рятувальники ліквідували наслідки ворожої атаки на Київ.

Як повідомляє Головне управління ДСНС у Києві, у ніч на 28 березня до рятувальної служби почали надходити повідомлення про вибух та пожежу у Святошинському районі.

Внаслідок ворожої атаки у триповерховій адміністративній будівлі відбулося руйнування будівельних конструкцій на площі 200 кв. м. Також виникла пожежа у двох осередках загальною площею 70 кв. м, яку вогнеборці оперативно ліквідували.

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фото: ДСНС

Жертв і постраждалих немає.

На місці події загалом працювало дев’ять одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 50 чоловік особового складу.

Зауважимо, під час повітряної тривоги у ніч на 28 березня вибухи чули, зокрема, в Дніпрі та Києві.

У столиці, за даними міської військової адміністрації, збили всі дрони, але внаслідок падіння уламків виникла пожежа у Святошинському районі спалахнуло нежитлове приміщення, вогонь охопив площу приблизно 200 м². Пожежу вже локалізували, постраждалих немає.

Тривогу в Україні почали оголошувати приблизно о 22.00 27 березня. До 23.35 вона пролунала в Києві, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Житомирській, Рівненській, Волинській областях, а також у тимчасово окупованому Криму та Луганській області (майже вся ця область теж перебуває в окупації).



Теги: Київ безпілотник війна окупанти росія ДСНС пожежа рятувальники

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