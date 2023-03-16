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У Великій Британії загорівся готель з українськими біженцями

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Великій Британії загорівся готель з українськими біженцями
BBC

Попередньо, обійшлося без жертв

У Великій Британії у Західному Сассексі у 400-річному готелі з українськими біженцями зранку 16 березня сталася велика пожежа. Про це повідомляє BBC.

Пожежа розпочалася на Норт-стріт у  Мідгерсті, а потім перекинулася на дах готелю Angel Inn. За повідомленням пожежно-рятувальної служби Західного Сассекса, з будівель було евакуйовано понад 30 людей. Чотирьом людям надали допомогу на місці, вони не потребували госпіталізації.

Причина пожежі поки що невідома, дороги перекриті. Загалом на місце події направили 15 пожежних машин і дві автодрабини.

У готелі було близько 15 номерів.

Попередньо, обійшлося без жертв.

До слова, нещодавно ООН відновила виплати біженцям.

Теги: біженці пожежа готель

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