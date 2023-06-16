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На Херсонщині окупанти вдаються до тортур, щоб видворити людей із домівок

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
На Херсонщині окупанти вдаються до тортур, щоб видворити людей із домівок
Окупанти вдаються до тортур мешканців Голої Пристані та Олешків
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Будинки місцевих мешканців росіяни використовують для розселення своїх окупаційних військ, а також для розміщення вогневих позицій

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області російські загарбники виселяють людей із їхніх домівок, застосовуючи фізичні тортури. Про це повідомив Центр національного спротиву.

Як зазначається, окупанти вдаються до таких дій у місті Гола Пристань та Олешки Херсонської області.

Після відселення будинки використовуються для розселення офіцерського складу російських окупаційних військ, а також для розміщення вогневих позицій.

Крім того, за даними ЦНС, у смт Розівка Запорізької області окупанти незаконно використовують Розівську центральну районну лікарню для надання медичної допомоги пораненим росіянам.

Водночас місцеві мешканці позбавлені можливості отримувати медичну допомогу та перебувають під постійним психологічним тиском. Вони отримали вказівку щодо нерозповсюдження інформації про цей факт, додали у ЦНС.

Нагадаємо, завершилася 477-ма доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби ворог завдав п'ять ударів крилатими ракетами Х-101/Х-555 та Х-59. Крім того, зафіксовано понад 40 авіаційних ударів та понад 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, пошкоджено промислові об’єкти в Кривому Розі Дніпропетровській області, житлові будинки та адміністративну інфраструктуру на Херсонщині. 

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Теги: окупанти Херсонщина окупація

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