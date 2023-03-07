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На Херсонщині загарбники змушують учнів та їхніх батьків вчити історію та конституцію РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Херсонщині загарбники змушують учнів та їхніх батьків вчити історію та конституцію РФ
фото ілюстративне

Під час перерв окупанти примушують дітей вчити та співати російський гімн

У тимчасово окупованому Генічеському районі, що на Херсонщині росіяни змушують учнів молодших класів вивчати конституцію та історію Росії, а також вчити гімн загарбників. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Військові повідомили, що в населеному пункті Стрілкове в місцевих школах вчителі та вихователі окупаційної так званої «влади» змушують учнів і батьків залишатися після занять. Зокрема, для вивчення конституції та законодавчих актів РФ, а також ворожої історії та літератури.

«Під час перерв дітей примушують вчити та співати російський гімн», – повідомили в Генштабі.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники використовують цивільне населення тимчасово окупованої Нової Каховки Херсонської області як «живий щит». Раніше 5 березня російські окупаційні війська з мінометів вдарили по селу Понятівка Дарʼївської громади Херсонської області.

Теги: окупанти війна школа Херсонщина населення учні гімн росіяни

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