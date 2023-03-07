На Херсонщині загарбники змушують учнів та їхніх батьків вчити історію та конституцію РФ

Під час перерв окупанти примушують дітей вчити та співати російський гімн

У тимчасово окупованому Генічеському районі, що на Херсонщині росіяни змушують учнів молодших класів вивчати конституцію та історію Росії, а також вчити гімн загарбників. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Військові повідомили, що в населеному пункті Стрілкове в місцевих школах вчителі та вихователі окупаційної так званої «влади» змушують учнів і батьків залишатися після занять. Зокрема, для вивчення конституції та законодавчих актів РФ, а також ворожої історії та літератури.

«Під час перерв дітей примушують вчити та співати російський гімн», – повідомили в Генштабі.

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Раніше повідомлялося, що російські загарбники використовують цивільне населення тимчасово окупованої Нової Каховки Херсонської області як «живий щит». Раніше 5 березня російські окупаційні війська з мінометів вдарили по селу Понятівка Дарʼївської громади Херсонської області.