Окупанти обстріляли Херсонщину: у трьох населених пунктах порушено електропостачання

Без світла залишилися Берислав, Томарине та Шляхове

Російські окупанти 25 жовтня, увечері обстріляли Бериславський район в Херсонській області. У трьох населених пунктах порушено електропостачання. Про це повідомляє голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін в Telegram.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як зазначив Прокудін, без світла залишилися Берислав, Томарине та Шляхове.

«На жаль, до ранку електропостачання не вдасться відновити. Вранці енергетики розпочнуть роботу, щоб у найкоротші терміни усунути несправності», – уточнив Прокудін.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, у суботу, 14 жовтня, вранці російські окупанти знову вкрили вогнем Берислав Херсонської області. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Близько 6 ранку армія РФ вдарила по місту. Влучили по приватному будинку. Під завалами опинилася 60-річна жінка», – розповів він.

Жінка загинула. Її травми були несумісні з життям.

Триває 609-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. У ніч на 25 жовтня російські терористичні війська завдали чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши 11 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Протиповітряною обороною знищено усі дрони-камікадзе. Внаслідок падіння уламків БпЛА є поранені серед цивільного населення.