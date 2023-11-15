Окупаційна влада в Криму розпочала «тренувальне голосування» за Путіна

«Тренувальні вибори» робляться для того, щоб перевірити систему дистанційного електронного голосування

У березні 2024 року будуть проводитися вибори президента РФ, голосування буде проводитися, зокрема, і через електронний додаток «Держпослуги»

У тимчасово окупованому Криму проходить «тренувальне голосування» за президента РФ, яке триватиме до 20:00 17 листопада. Вибори президента Росії заплановані на березень 2024 року. Про це повідомив голова правління Кримськотатарського ресурсного центру, член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв.

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«На сьогодні в окупованому Криму заплановано початок тренувального голосування за президента РФ, яке триватиме до 20:00 17 листопада 2023 року», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у березні 2024 року будуть проводитися вибори президента РФ, голосування буде проводитися, зокрема, і через електронний додаток «Держпослуги».

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«У зв’язку з цим з метою тестування системи на предмет максимального завантаження проводиться тренування з дистанційного електронного голосування (ДЕГ). На місто Сімферополь заплановано кількість учасників – 10 300 осіб, 18+», – пояснив Барієв.

За словами експерта, участь у цьому «тренуванні» здійснюється шляхом подання заяви. Потім потрібно пройти авторизацію на порталі Держпослуг, підтвердити свої персональні дані і діяти згідно з підказками на екрані.

Барієв підкреслив, що це розпорядження надійшло до бюджетних організацій окупованого Криму, а також до батьків у школах із «проханням» взяти участь у цьому заході під звітність.

«Напередодні голосування співробітникам бюджетних установ приходили повідомлення, що необхідно взяти максимальну участь із залученням до тестування членів сімей, батьків учнів. Необхідно відзвітувати за кількістю поданих заяв зі звернень класних керівників до батьків. Потрібно бути готовими, що проголосувати повинні всі без винятку», – заявив він.

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Зазначається, що «тренувальне голосування» робиться для того, щоб перевірити систему дистанційного електронного голосування, зібрати персональні дані для проведення масштабних ефективних фальсифікацій, заздалегідь підготувати населення тощо.

Раніше ми повідомляли, що російська влада запускає тестування електронної системи голосування напередодні президентських виборів 2024 року, щоб сприяти маніпуляціям з результатами на користь Володимира Путіна.

До слова, президент РФ, Володимир Путін, ймовірно, уникатиме теми війни в Україні під час своєї передвиборчої кампанії 2024 року. Натомість він зосередиться на «стабільності Росії» та критиці Заходу.