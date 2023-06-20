На Прикарпатті лікарні надаватимуть допомогу чоловікам лише з дозволу військкоматів

Медустанови зобов'яжуть повідомляти ТЦК про позапланову госпіталізацію військовозобов'язаних

В Івано-Франківській області планову госпіталізацію чоловіків віком від 18 до 59 років більше не проводитимуть без дозволу військкоматів. Про це повідомив начальник Коломийської РВА Любомир Глушков у Facebook.

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За його словами, згідно з рішенням ради оборони Івано-Франківської області, місцевим чиновникам необхідно забезпечити, щоб усіх військовозобов'язаних мешканців регіону направили до територіальних центрів комплектації та соцпідтримки.

Також Глушков додав, що Департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської ОДА доручили підготувати та повідомити медустанови регіону про рішення щодо «тимчасового припинення планових госпіталізацій військовозобов'язаних пацієнтів без погодження з територіальним центром комплектації».

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При цьому медустанови зобов'яжуть повідомляти територіальні центри комплектації про позапланову госпіталізацію військовозобов'язаних.

Нагадаємо, начальник Івано-Франківського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Роман Плітус у вівторок, 13 червня, підписав наказ «Про проведення загальної мобілізації». У документі серед іншого йдеться про обов'язкову явку військовозобов'язаних до міського ТЦК у 10-денний строк.

До слова, раніше в Івано-Франківську військовослужбовці Національної гвардії України опублікували резонансне відео конфлікту між офіцером та солдатом строкової служби. На ньому видно, як офіцер лає, принижує та б’є в груди солдата.