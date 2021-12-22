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    На Київщині фермер виготовляє делікатес вартістю 17 тис. грн за кілограм

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    Українську чорну ікру тепер купують США та Японія - На Київщині фермер виготовляє делікатес вартістю 17 тис. грн за кілограм
    Українську чорну ікру тепер купують США та Японія
    фото з відкритих джерел

    На рибній фермі добувають ікру методом доїння

    Рибна ферма Osetr виробляє тонну чорної ікри за рік. Осетри тут живуть по 15-20 років, їм роблять УЗД та доять. Про це пише «Шо там».

    У 2000 році до бізнесмена Максима Мостового звернувся батько. Просив врятувати рибне господарство, на якому працював. Рибгосп поблизу селища Українка на Київщині занепадав. Хоча ще у 80-х господарство вирощувало осетрів.

    Разом із партнером Сергієм Мешковим інвестували у рибгосп $30 тис. Закупили корми та рибу: стерлядь і осетра.

    Осетрові починають давати ікру на 8-10 році життя. Першу ікру на фермі зібрали аж через 10 років після заснування.

    Ікру добувають виключно методом доїння. Рибам роблять УЗД, щоб визначити, де самки і чи є ікра.

    Самок «доять» та повертають у водойму. Є «старожилки», які живуть на фермі вже по 20 років. Українську чорну ікру тепер купують США та Японія.

    100 г чорної ікри Osetr коштує 1700 грн.

    Нагадаємо, на Чернігівщині чоловік заплатить 36 тисяч штрафу за 23 «незаконних» карасі.

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    Теги: США Японія рибальство фермер
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    На Київщині фермер виготовляє делікатес вартістю 17 тис. грн за кілограм