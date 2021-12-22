На Київщині фермер виготовляє делікатес вартістю 17 тис. грн за кілограм
На рибній фермі добувають ікру методом доїння
Рибна ферма Osetr виробляє тонну чорної ікри за рік. Осетри тут живуть по 15-20 років, їм роблять УЗД та доять. Про це пише «Шо там».
У 2000 році до бізнесмена Максима Мостового звернувся батько. Просив врятувати рибне господарство, на якому працював. Рибгосп поблизу селища Українка на Київщині занепадав. Хоча ще у 80-х господарство вирощувало осетрів.
Разом із партнером Сергієм Мешковим інвестували у рибгосп $30 тис. Закупили корми та рибу: стерлядь і осетра.
Осетрові починають давати ікру на 8-10 році життя. Першу ікру на фермі зібрали аж через 10 років після заснування.
Ікру добувають виключно методом доїння. Рибам роблять УЗД, щоб визначити, де самки і чи є ікра.
Самок «доять» та повертають у водойму. Є «старожилки», які живуть на фермі вже по 20 років. Українську чорну ікру тепер купують США та Японія.
100 г чорної ікри Osetr коштує 1700 грн.
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