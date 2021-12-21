Фермер розказав, яка культура може стати конкуренткою картоплі

Господар із Львівщини поділився секретами вирощування екзотичної, проте перспективної для України рослини

На своїй земельній ділянці у селі Луки Самбірського району на Львівщині Іван Павліш – ветеран АТО/ООС, юрист, громадський активіст, засновник банку їжі «Тарілка», вирощує різнокольорові сорти батату. Про це пише «Голос України».

Цю екзотичну культуру, яка набуває дедалі більшої популярності в Україні, чоловік вважає своєю кольоровою гордістю.

«За текстурою, виглядом, смаком батат подібний на звичну для нас бульбу (його ще називають солодкою картоплею), однак має низку важливих відмінностей, – розповідає фермер. – Батат – солодший і м’якший, аж тане в роті. Містить меншу кількістю калорій та вуглеводів, більше вітаміну А, багато антиоксидантів, вітаміни С і В, є гарним джерелом калію і магнію. Якщо підсумувати – він смачний і корисний, а на його коренеплоди приємно дивитись», – розповів чоловік.

Окрім того, батат в Івана Павліша особливий, бо під час його вирощування фермер використовує лише природні добрива, родючий чорнозем.

Загалом аграрій обробляє майже 40 га землі, частина з якої – власна, приватизована, а частину взяв в оренду. Сіє переважно зернові.

Торік зібрав перший урожай і вирішив реалізувати його за допомогою інтернету. Зробив оголошення у Facebook й за два дні отримав більше замовлень, аніж виростив батату.

З’ясував, що бататом цікавляться молоді батьки, які хочуть, щоб їхні діти харчувалися корисною їжею. За поживні властивості його полюбляють спортсмени, вегетаріанці, ті, хто надає перевагу здоровому харчуванню.

Найбільшу популярність мали сорти помаранчевого, фіолетового і кремового кольорів. Тому посадив саме їх.

«Помаранчевий – топовий сорт у всьому світі. Він оптимально солодкий, ніжний за текстурою, його легко різати та готувати. Фіолетовий – не поступається за смаковими характеристиками, більш солодкий та насичений. Колір його яскравий. Кремовий – дуже схожий на картоплю, але солодший і корисніший», – розповідає фермер.

З бататом почав експериментувати на 20 сотих. Каже, що спонукала його до вирощування цієї культури розмова з топменеджером одного з великих ринків Львова. Від нього дізнався, що батат до нас везуть здебільшого з Китаю. Тоді й задумався: а чому б не спробувати вирощувати цю культуру?

Як з’ясувалося, батат росте не так, як картопля – з бульбин, а з розсади, із саджанців – як помідори. Якщо торік аграрій замовляв саджанці на Херсонщині, то цьогоріч їх уже вирощував сам, що вважає власним досягненням.

«Батату достатньо 90 сонячних днів, щоб розвинутися. Літо виявилося прохолодним, тому більшість часу він був під агроволокном. Але я вже мав досвід вирощування цієї культури, тому врожай отримав кращий», – розповідає фермер.

У бататі фермер не розчарувався, швидше навпаки – планує і надалі розширювати площі під цю культуру. Нещодавно виграв грант від міжнародної організації, має намір облаштувати ще одну теплицю, придбати необхідне обладнання. А ще – напрацьовуватиме нові маркетингові стратегії.

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