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    На Чернігівщині чоловік заплатить 36 тисяч штрафу за 23 «незаконних» карасі

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    Дорого чоловікові обійшлася риболовля<br /><br /><br /> - На Чернігівщині чоловік заплатить 36 тисяч штрафу за 23 «незаконних» карасі
    Дорого чоловікові обійшлася риболовля


    фото: Чернігівський рибоохоронний патруль

    Рибу та заборонені знаряддя лову вилучили

    На озері поблизу села Снов'янка Киселівської громади 17 грудня рибоохоронний патруль виявив місцевого жителя, який рибалив за допомогою заборонених знарядь лову – поріжних та зяберних сіток. Про це повідомляє Чернігівський рибоохоронний патруль.

    Рибалка виловив 23 карасі, загальною вагою 3 кг. Збитки, завдані рибному господарству України, склали понад 36 тисяч гривень.

    На чоловіка склали адміністративний протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справи будуть направлені до Чернігівського районного суду.

    Рибу та заборонені знаряддя лову вилучили.

    Нагадаємо, за недотримання правил рибальства передбачена адміністративна відповідальність – штраф до 680 грн. Крім штрафу за незаконний вилов, нараховуються збитки за кожну виловлену рибину.

    Наприклад, сом обійдеться у 5 117 грн, сазан – 3 706 грн, товстолоб – 3 638 грн, судак – 3 587 грн, білий амур – 3 553 грн, щука – 3 468 грн, окунь – 3 162 грн, білизни і лящ – 1 649 грн, лин і головень – 1 598 грн, карась сріблястий, чехоня, синець і рибець звичайний – 1 581 грн, клепець, краснопірка, плітка, плоскирка і бичок – 1 564 грн, верховодка – 85 грн, в’юн – 68 грн, йорж звичайний – 51 грн та рак – 3 332 грн.

    Нагадаємо, на Херсонщині браконьєр сплатить 2 млн грн за вилов раків.

    Також під Києвом браконьєр «нарибалив» на 1,6 млн грн (фото) .

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    Теги: рибальство
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    На Чернігівщині чоловік заплатить 36 тисяч штрафу за 23 «незаконних» карасі