На Чернігівщині чоловік заплатить 36 тисяч штрафу за 23 «незаконних» карасі
Рибу та заборонені знаряддя лову вилучили
На озері поблизу села Снов'янка Киселівської громади 17 грудня рибоохоронний патруль виявив місцевого жителя, який рибалив за допомогою заборонених знарядь лову – поріжних та зяберних сіток. Про це повідомляє Чернігівський рибоохоронний патруль.
Рибалка виловив 23 карасі, загальною вагою 3 кг. Збитки, завдані рибному господарству України, склали понад 36 тисяч гривень.
На чоловіка склали адміністративний протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справи будуть направлені до Чернігівського районного суду.
Рибу та заборонені знаряддя лову вилучили.
Нагадаємо, за недотримання правил рибальства передбачена адміністративна відповідальність – штраф до 680 грн. Крім штрафу за незаконний вилов, нараховуються збитки за кожну виловлену рибину.
Наприклад, сом обійдеться у 5 117 грн, сазан – 3 706 грн, товстолоб – 3 638 грн, судак – 3 587 грн, білий амур – 3 553 грн, щука – 3 468 грн, окунь – 3 162 грн, білизни і лящ – 1 649 грн, лин і головень – 1 598 грн, карась сріблястий, чехоня, синець і рибець звичайний – 1 581 грн, клепець, краснопірка, плітка, плоскирка і бичок – 1 564 грн, верховодка – 85 грн, в’юн – 68 грн, йорж звичайний – 51 грн та рак – 3 332 грн.
Нагадаємо, на Херсонщині браконьєр сплатить 2 млн грн за вилов раків.
Також під Києвом браконьєр «нарибалив» на 1,6 млн грн (фото) .