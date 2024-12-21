Загинув у результаті мінометного обстрілу. Згадаймо Віталія Васильковського

У квітні 2022 року Віталія Васильковського призвали до ЗСУ, у травні зарахували у списки особового складу військової частини

Коли почалася війна, захисник одразу пішов до ТЦК добровольцем

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Віталія Васильковського.

10 грудня 2024 року у результаті ворожого мінометного обстрілу біля населеного пункту Сонцівка Донецької області поліг рядовий Віталій Васильковський, водій-помічник гранатометника взводу снайперів. Про це повідомила Костопільська міська рада.

Віталій народився 3 липня 1984 року в Костополі. Навчався у школі №4, потім – у Рівненському фізико-математичному ліцеї. Закінчив Рівненський національний університет водного господарства та природокористування.

Коли почалася війна, Віталій одразу пішов до ТЦК добровольцем фото: Костопільська міська рада

Кілька років Віталій працював у військовій частині у Рівному, потім повернувся в Костопіль, був приватним підприємцем. Одружився, разом з дружиною Наталією виховували двох синів.

Коли почалася війна, Віталій одразу пішов до ТЦК добровольцем. У квітні 2022 його призвали до ЗСУ, у травні зарахували у списки особового складу військової частини. Більше року його підрозділ перебував на Запорізькому напрямку.

Кілька місяців тому Віталій приїздив додому. Тоді, як виявилося, бачився з родиною востаннє: поїхав на Донецький напрямок.

10 грудня 2024 рядовий Віталій Васильковський, водій-помічник гранатометника взводу снайперів, загинув у результаті ворожого мінометного обстрілу біля населеного пункту Сонцівка Донецької області.

«Він довго служив, на різних напрямках фронту побував, поранень не мав. Ми втратили його одномоментно. Біль невимовний…», – сказала мама загиблого героя пані Галина.

Поховали воїна 17 грудня на кладовищі «Нове» у Костополі поряд з іншими захисниками небесного легіону.

Портрет полеглого захисника Віталія Васильковського фото: Костопільська міська рада, Facebook

Чин похорону у храмі Петра і Павла в Костополі фото: Костопільська міська рада, Facebook

Військові та громада, прихиливши коліно, вшановують пам'ять полеглого захисника фото: Костопільська міська рада, Facebook

Костопільська громада проводжає в останню путь захисника Віталія Васильковського фото: Костопільська міська рада, Facebook

Родина полеглого захисника приймає від військових прапор України фото: Костопільська міська рада, Facebook

У Віталія залишилися дружина, двоє синів та батьки.

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