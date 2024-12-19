Окупанти обстріляли Чернігівщину: загинув майор поліції

Загалом за добу армія РФ здійснила 21 обстріл

Увечері, 18 грудня, росіяни обстріляли прикордоння Чернігівської області. Поліцейський, який був поранений, помер у лікарні. Про це повідомляє Національна поліція.

Внаслідок удару ворожого безпілотника 18 грудня поліцейський Новгород-Сіверського райвідділу поліції Сергій Хавлук під час несення служби зазнав тяжких поранень.

«Служба в поліції була покликанням для Сергія Хавлука. Попри всі труднощі війни і небезпеки прикордоння, він був на 100% відданий своїй справі, адже разом з колегами дбав про правопорядок і безпеку своїх земляків», – йдеться в повідомленні.

Поліцейському був 41 рік. Без люблячого сина, чоловіка та батька залишилися рідні поліцейського.

Нагадаємо, російські терористи вночі завдали ракетного удару по Кривому Розі на Дніпропетровщині.

Нагадаємо, аналітики DeepState оновили мапу бойових дій. Згідно із нею, ворог окупував Трудове на Донеччині. Крім того, окупанти просунулись в Успенівці, Кураховому, біля Загризового, Піщаного, Новооленівки, Вовкового, Нескучного та Відродження.

Як заявляв головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, інтенсивність російсько-української війни масштабно зростає. Цього року чисельність військ Російської Федерації в Україні зросла на 100 тис.

До слова, на Покровському та Курахівському напрямках фронту нині найбільш складна ситуація. Також російські окупанти значно посилили тиск на Краматорському, Торецькому та Времівському напрямках.