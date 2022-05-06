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    Події в Україні

    На Луганщині зникли двоє рятувальників

    Є імовірність, що рятувальники потрапили в полон окупантів - На Луганщині зникли двоє рятувальників
    Є імовірність, що рятувальники потрапили в полон окупантів
    фото: ДСНС

    Рятувальники везли людям воду

    У Луганській області 4 травня зникли двоє співробітників Державної служби України з надзвичайних ситуацій – Денис Колотілов та Геннадій Муратов. Про це 6 травня повідомив голова обладміністрації Сергій Гайдай.

    За його словами, 4 травня рятувальники на службовому автомобілі виконували гуманітарну місію – везли воду в село Нижнє (Гірська громада). В обід вони перестали виходити на зв’язок.

    Пошуки результатів не дали – ані чоловіків, ані пожежної машини не знайдено. Є імовірність, що рятувальники потрапили в полон окупантів, адже того дня поблизу села точилися бої. Пошуки тривають.

    Також Гайдай повідомив про потужні обстріли та спроби штурму Сєвєродонецька. Вчора ввечері російські снаряди потрапили в одну з останніх АЗС на Луганщині та в залізничне господарство Сєвєродонецького «Азоту».

    Окупанти 16 разів відкривали вогонь по житлових кварталах та об’єктах інфраструктури. Пошкоджені 12 будинків, електропідстанція, комплекс торговельних споруд. Сім будинків зруйновані в Рубіжному, два – в Новодружеську.

    Є руйнування в Лисичанську, Оріховому, Гірському, Попасній. Двоє загиблих. Лисичанськ – два нічних обстріли. Інформація щодо наслідків та постраждалих уточнюється.

    Гайдай повідомив, що Росія готує великий наступ на Луганщині.

    4 травня повідомлялося, що у Попасній та Рубіжному харчів і води залишилося на тиждень.

    За даними розвідки, окупанти погрозами змушують українців отримувати «громадянство» фейкових республік.

    Теги: росія окупанти Луганщина війна полон рятувальники Україна окупація Сергій Гайдай #stoprussia
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    На Луганщині зникли двоє рятувальників