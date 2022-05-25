На Луганщині зупинено роботу останньої ГРС: область без газу

Окупанти залишили без газу всю Луганську область

Через обстріл травми отримав працівник станції

У Луганській області зупинено роботу останньої газорозподільної станції. Тепер область повністю без блакитного палива. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«Станом на вчора на Луганщині із газом залишалися 36 тисяч абонентів у трьох населених пунктах, а залишків блакитного палива в магістральних трубах вистачило би на півтора місяці. Тепер газ відсутній повсюди», – написав голова ОВА.

Також через обстріл в районі останньої вцілілої газорозподільної станції травмовано працівника, який здійснював регулювання автоматики.

«Через ці обстріли з боку російської армії припинила роботу і зазначена ГРС, що призвело до відсутності подачі централізованого газопостачання в зазначених населених пунктах. Як і раніше, область залишається повністю знеструмленою. Відсутнє і централізоване водопостачання. Воду для потреб населення розвозять рятувальники», – додав Гайдай.

Раніше повідомлялося, що Луганська область залишилась без світла. Рашисти знеструмили останню робочу підстанцію.

Нагадаємо, що у понеділок, 23 травня, при спробі відрізати Луганщину від траси Лисичанськ – Бахмут росіяни пошкодили газопровід великого діаметру. Внаслідок обстрілів без газу залишилась також Донецька область.



