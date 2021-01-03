На Львівщині авто влетіло у мікроавтобус з пасажирами, постраждало десять людей (фото)

Вісім потерпілих, зокрема і всі неповнолітні, госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості

У Львівській області, на трасі М-06 сполученням Київ – Чоп, сталося масштабна ДТП, в якій постраждали 10 осіб.

Про це повідомили в Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Аварія сталася пізно ввечері 2 січня, о 23:05, біля с. Пасіки-Зубрицькі, Пустомитівського району.

«Водій автомобіля «BMW 320d», мешканець м. Винники 1994 року народження, виїхав на смугу зустрічного руху де здійснив зіткнення з автомобілем «Mercedes Sprinter» під керуванням мешканця м. Стрий 1984 року народження. Внаслідок ДТП 10 осіб травмовано, у тому числі 3 дітей (вік 17 років), із них 8 осіб, у тому числі 3 дітей, госпіталізовано із травмами різного ступеня тяжкості у медичні заклади м. Львова та області», – йдеться у повідомленні.

Вісім потерпілих, зокрема і всі неповнолітні, госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості в лікарні Львова та області. Двох постраждалих після медогляду відпустили.

Нагадаємо, 2 грудня на Прикарпатті через зіткнення двох автомобілів загинула неповнолітня дівчина, ще четверо людей отримали травми.