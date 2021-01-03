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    Події в Україні

    На Львівщині авто влетіло у мікроавтобус з пасажирами, постраждало десять людей (фото)

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    <span>Проводиться досудове розслідування, поліцейські встановлюють обставини події</span> - На Львівщині авто влетіло у мікроавтобус з пасажирами, постраждало десять людей (фото)
    Проводиться досудове розслідування, поліцейські встановлюють обставини події

    Вісім потерпілих, зокрема і всі неповнолітні, госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості

    У Львівській області, на трасі М-06 сполученням Київ – Чоп, сталося масштабна ДТП, в якій постраждали 10 осіб.

    Про це повідомили в Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

    Аварія сталася пізно ввечері 2 січня, о 23:05, біля с. Пасіки-Зубрицькі, Пустомитівського району.

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    На Львівщині авто влетіло у мікроавтобус з пасажирами, постраждало десять людей (фото)
    На Львівщині авто влетіло у мікроавтобус з пасажирами, постраждало десять людей (фото)
    На Львівщині авто влетіло у мікроавтобус з пасажирами, постраждало десять людей (фото)
    На Львівщині авто влетіло у мікроавтобус з пасажирами, постраждало десять людей (фото)
    На Львівщині авто влетіло у мікроавтобус з пасажирами, постраждало десять людей (фото)
    На Львівщині авто влетіло у мікроавтобус з пасажирами, постраждало десять людей (фото)

    «Водій автомобіля «BMW 320d», мешканець м. Винники 1994 року народження, виїхав на смугу зустрічного руху де здійснив зіткнення з автомобілем «Mercedes Sprinter» під керуванням мешканця м. Стрий 1984 року народження. Внаслідок ДТП 10 осіб травмовано, у тому числі 3 дітей (вік 17 років), із них 8 осіб, у тому числі 3 дітей, госпіталізовано із травмами різного ступеня тяжкості у медичні заклади м. Львова та області», – йдеться у повідомленні.

    Вісім потерпілих, зокрема і всі неповнолітні, госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості в лікарні Львова та області. Двох постраждалих після медогляду відпустили.

    Нагадаємо, 2 грудня на Прикарпатті через зіткнення двох автомобілів загинула неповнолітня дівчина, ще четверо людей отримали травми.

    Теги: ДТП Львівщина аварія
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