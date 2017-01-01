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    Події в Україні

    На Львівщині під колесами потяга загинув хлопець

    Надзвичайна подія сталася в ніч на 24 грудня
    У Львівській області електропотяг смертельно травмував місцевого жителя 2001 року народження. Про це інформує департамент цивільного захисту Львівської ОДА. Надзвичайна подія сталася о 03:10 годині 24 грудня на станції Яблунька Турківського району. Проводяться слідчі дії з метою встановлення обставин події. Нагадаємо, на Рівненщині мати з трьома
    • Сьогодні, 15:55
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    Надзвичайна подія сталася в ніч на 24 грудня

    У Львівській області електропотяг смертельно травмував місцевого жителя 2001 року народження. Про це інформує департамент цивільного захисту Львівської ОДА.

    Надзвичайна подія сталася о 03:10 годині 24 грудня на станції Яблунька Турківського району.

    Проводяться слідчі дії з метою встановлення обставин події.

    Нагадаємо, на Рівненщині мати з трьома синами перебігала через колію і потрапила під потяг

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