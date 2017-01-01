На Львівщині під колесами потяга загинув хлопець

Надзвичайна подія сталася в ніч на 24 грудня

У Львівській області електропотяг смертельно травмував місцевого жителя 2001 року народження. Про це інформує департамент цивільного захисту Львівської ОДА. Надзвичайна подія сталася о 03:10 годині 24 грудня на станції Яблунька Турківського району. Проводяться слідчі дії з метою встановлення обставин події. Нагадаємо, на Рівненщині мати з трьома