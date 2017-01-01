На Львівщині під колесами потяга загинув хлопець
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Надзвичайна подія сталася в ніч на 24 грудня
У Львівській області електропотяг смертельно травмував місцевого жителя 2001 року народження. Про це інформує департамент цивільного захисту Львівської ОДА.
Надзвичайна подія сталася о 03:10 годині 24 грудня на станції Яблунька Турківського району.
Проводяться слідчі дії з метою встановлення обставин події.
Нагадаємо, на Рівненщині мати з трьома синами перебігала через колію і потрапила під потяг.