Американський університет у Києві: незабаром стартує набір студентів

На першому етапі в університеті навчатимуть ІТ та бізнес-менеджменту

Американський університет у Києві, який розміститься в будівлі Річкового вокзалу, планує відкрити набір студентів уже в березні 2022 року. Про це повідомляє «Укрінформ» з посиланням на ректора-засновника Романа Шеремету.

Спочатку відкриють два набори для навчання в магістратурі, а у вересні запустять ще сім програм (чотири бакалавські й три магістерські) для близько 400 студентів. Подавати документи для вступу можуть випускники шкіл 2022 року.

На першому етапі в університеті навчатимуть ІТ та бізнес-менеджменту. Американський університет у Києві (American University Kyiv) обіцяє своїм випускникам диплом українського й американського зразків, зокрема, Університету штату Аризона, який виступає партнером AUK.

Нагадаємо, про створення Американського університету в Києві стало відомо у березні цього року. Його створюють за участі Університету штату Аризони, який за інноваційністю обігнав Стенфорд і Гарвард і вже 7 років залишається вишем номер один у Сполучених Штатах. До проєкту залучають інвесторів як з української, так і з американської сторони.

Американський університет у Києві розміщуватиметься у відреставрованій будівлі колишнього Річкового вокзалу на Поштовій площі столиці. Приміщення історичної будівлі Річкового вокзалу віддали в оренду Американському університету на 10 років.

До слова, два київські університети увійшли до рейтингу найкращих університетів світу за можливостями працевлаштування випускників QS 2022 року – QS Graduate Employability Rankings 2022 (незалежний перелік найкращих навчальних закладів світу для студентів, орієнтованих на кар’єрні досягнення).