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    Події в Україні

    На Львівщині зіткнулись дві Audi: загиблих водіїв діставали спеціалісти

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    Місце ДТП - На Львівщині зіткнулись дві Audi: загиблих водіїв діставали спеціалісти
    Місце ДТП

    Рятувальники діставали загиблих за допомогою бензоріза та шанцевого інструмента

    У суботу, 28 липня, у Пустомитівському районі на Львівщині сталася дорожньо-транспорта пригода, в якій загинули дві людини. Про це інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області.

    Інформація про аварію надійшла до рятувальників о 15:25. Повідомлялося, що поблизу с. Чижиків Пустомитівського району відбулось зіткнення двох автомобілів Audi A6.

    До місця виклику виїхали рятувальники 61-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Винники. Внаслідок ДТП дві особи (водії) загинули на місці події.

    Пожежно-рятувальним відділенням за допомогою бензоріза та шанцевого інструмента проводились роботи по деблокуванню загиблих з автомобілів.

    Нагадаємо, у суботу вранці о 5.45 у Чернігові на перехресті проспекту Миру та вулиці Київської сталось ДТП. Зіткнулись два мікроавтобуси

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