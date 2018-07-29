На Львівщині зіткнулись дві Audi: загиблих водіїв діставали спеціалісти



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Місце ДТП

Рятувальники діставали загиблих за допомогою бензоріза та шанцевого інструмента

У суботу, 28 липня, у Пустомитівському районі на Львівщині сталася дорожньо-транспорта пригода, в якій загинули дві людини. Про це інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області.

Інформація про аварію надійшла до рятувальників о 15:25. Повідомлялося, що поблизу с. Чижиків Пустомитівського району відбулось зіткнення двох автомобілів Audi A6.

До місця виклику виїхали рятувальники 61-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Винники. Внаслідок ДТП дві особи (водії) загинули на місці події.

Пожежно-рятувальним відділенням за допомогою бензоріза та шанцевого інструмента проводились роботи по деблокуванню загиблих з автомобілів.

Нагадаємо, у суботу вранці о 5.45 у Чернігові на перехресті проспекту Миру та вулиці Київської сталось ДТП. Зіткнулись два мікроавтобуси.