Головна Думки вголос Іван Киричевський
search button user button menu button
Іван Киричевський Журналіст, незалежний експерт

Що відбувається із Чорноморським флотом РФ

glavcom.ua
Путін хоче сам керувати Чорноморським флотом
колаж: glavcom.ua

У російських військових флотів забирають їх «берегові війська», котрі тепер стають «повноцінними» сухопутними військами

По Чорноморському флоту РФ ситуація на зараз: Якщо хто захоче редукувати, що «Путін хоче сам керувати Чорноморським флотом», то можливо не сильно схибить.

Бо зараз відбувається певна «централізація» управління ВМФ РФ.

Якщо до цього моменту усі флоти (тобто Балтійський, Чорноморський та Тихоокеанський, і Каспійська флотилія) підпорядковувались керівництву своїх військових округів (ВО), а Північний флот – взагалі складав окремий ВО, то тепер усі російські флоти будуть підпорядковуватись напряму Головкому ВМФ РФ. Процес має завершитись до Нового року.

«Бонусом» у російських військових флотів забирають їх «берегові війська», котрі тепер стають «повноцінними» сухопутними військами.

У випадку із ЧФ РФ – ще в серпні цього року вже з’явились повідомлення про переформування 22 армійського корпусу берегових військ на 18-ту загальновійськову армію, розгорнуту на тимчасово окупованій території Півдня України.

Але так як цей процес відбувається із санкції Путіна як верховного головнокомандувача ЗС РФ, то редукувати оцінку цього всього можна як завгодно, і все воно буде правильно.

До речі, по морській піхоті планів переводити у сухопутні війська не було, хоча зараз морпіхи у рашистів й так використовуються лише як «сухопутний» інструмент, і на всіх ділянках фронту боїв проти ЗСУ.

На тлі вище насправді втрачає зміст питання, так а що з таки трапилось із командувачем ЧФ РФ Соколовим після удару 22 вересня 2023 року по Севастополю.

Бо на тлі описаних вище структурних змін він все рівно втрачає автономність як посадовець, буквально – хоч чучелом, хоч тушкой.

Можливо, оцей фактор із «централізацією» управління насправді й пояснює, чому рашисти відвели в Новоросійск на постійне розміщення лише нові кораблі – 2 фрегати проекту 11356, три корвети проекту 21631 «Буян-М» та один 22800 «Каракурт», і до 4 субмарин проекту 636.6 (усі – носії «Калібрів»), мінімум два патрульні кораблі проекту 22160 «Васілій Биков» та найбільш боєздатні десантні кораблі.

Бо усі фрегати та сторожові кораблі радянської побудови, ракетні кораблі та катери, (майже легендарна за рівнем простоїв) субмарина «Алроса», та деякі допоміжні судна – і досі розміщуються саме в тимчасово окупованому Севастополі.

В такому розподілі 50/50, зі збереженням присутності в Севастополі може вбачатись більше політична складова для рашистів.

Бо вони досі, після початку жовтня 2023 року, не наважились використовувати свої надводні кораблі з баз в Криму для перешкоджання судноплавству до наших портів, катери-камікадзе все ж свою справу зробили. Правда, є щось є у цій формулі – «радянські кораблі в Севастополі».

Але не меншу роль грає і воєнно-технічна складова – розміщення саме в Криму мережі судноремонтних заводів, котрі окупанти можуть використовувати для обслуговування кораблів ЧФ РФ.

До речі, про «Залив» та удар по ньому 4 листопада – «Крим. Реалії» цілком справедливо згадували, що на цьому заводі рашисти ведуть і будівництво універсальних десантних кораблів проекту 23900, які б в теорії мають стати російськими «замінниками» кораблів «Містраль».

Але скриплячі зубами той же ЦАСТ був вимушений визнати, що фактична побудова цих УДК перебуває ще на зародковій стадії, м’яко кажучи, хоча по графіку мають здати до 2027 року.

Морська авіація ЧФ РФ «тактічєскоє отступлєніє» з аеродромів у тимчасово окупованому Криму не провела.

А там же не тільки древні 50-річні Бе-12, але й Су-27 та новіші Су-30 також, і це окупантам дає можливість проводити провокації або із скидом невідомих вибухових пристроїв на маршрути цивільного судноплавства, або ж взагалі із відстрілом протикорабельних чи протирадіолокаційних ракет.

Але «тактічєскоє отступлєніє» провели регулярні тренування палубної авіації на комплексі НИТКА біля Сак. Так, поки «Адмирал Кузнецов» на постійному ремонті, літаки Су-33 та МиГ-29К зі складу авіагрупи авіаносця з певною регулярністю тренувались на НИТКА. «Бавовняний сезон» літа 2022 року ту практику припинив.

Слова речника Повітряних Сил про те, що в Криму нема МиГ-31К під «Кинжали», означають, що в Бельбеку стоять таки перехоплювачі МиГ-31БМ, технічні можливості яких дозволяють як мінімум ускладнювати наші ракетні атаки по військовим об’єктам окупантів.

Але, як бачимо, 4 листопада в рашистів вкотре «щось пішло не так».

ВМСУ в своїх щоденних зведеннях пишуть про російські кораблі та «Калібри» в Середземному морі не просто так, а чому що угрупування флоту РФ біля Сирії складається саме із «вимпелів» Чорноморського флоту.

На зараз то угрупування складається із 1 фрегата проекту 11356 «Адмирал Григорович» (повернувся із Балтики після ремонту), 1 корвета «Орехово-Зуево» проекту 21631 «Буян-М» (обидва – носії «Калібрів», сумарний залп – до 18 ракет), та корвет «Меркурий» (збудований в Санкт-Петербурзі, новий проекту 20380, під протикорабельні ракети, формально введений до складу ЧФ РФ літом цього року), ну і кілька допоміжних суден.

Ну і про найбільш чутливе питання – за цифрами від ГУР МОУ, росіяни наразі накопичили 165 ракет 3М-14 «Калибр» та лише під 160 КР повітряного базування типів Х-101/Х-555, і це дає підстави очікувати, що рашисти таки можуть задіяти Чорноморський флот для нових ударів по енергоінфраструктурі.

З технічної точки, їм ніщо не заважає відстрілювати «Калібри» хоч із акваторії Новоросійська, що вони до речі уже робили, як мінімум один раз.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Чорне море путін флот

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кремль постійно апелює, що «захищає російськомовне» населення в Україні
Україна після війни ризикує знову стати російськомовною
8 листопада, 14:37
ЗСУ підтвердило ураження об'єктів морської та портової інфраструктури суднобудівного заводу «Залив» у Керчі
Удар по Керчі. ЗСУ створює «зону закритого доступу» для російських кораблів
6 листопада, 10:25
Переговори Путіна та Сі Цзіньпіна: Кремль розкрив подробиці
Переговори Путіна та Сі Цзіньпіна: Кремль розкрив подробиці
16 жовтня, 20:55
Російські офіційні особи стверджують, що відкликання ратифікації не означає, що РФ має намір провести випробування ядерної бомби
Росія скасовує ратифікацію договору про заборону ядерних випробувань – Reuters
17 жовтня, 10:52
Окупанти заявили про атаку безпілотних катерів у Чорному морі
Окупанти заявили про атаку безпілотних катерів у Чорному морі
24 жовтня, 09:20
Справжній Путін приймав цьогорічний щорічний парад до Дня Перемоги на Красній площі 9 травня
Скільки у Путіна двійників? Японці провели дослідження
25 жовтня, 15:52
Канюса засудили до 17 років колонії, але згодом з'явилися його фото у військовій формі та зі зброєю в руках
Путін помилував росіянина, який жорстоко зґвалтував та вбив 23-річну дівчину
8 листопада, 12:08
Сам диктатор поки не підтвердив свого наміру брати участь у виборах
Кремль вирішує, хто буде прославляти Путіна перед виборами: стали відомі кандидати
Сьогодні, 10:24
До повномасштабного вторгнення РФ в Україну Земан називав Путіна другом
Експрезидент Чехії назвав Путіна своєю головною помилкою
6 листопада, 07:52

Іван Киричевський

Що відбувається із Чорноморським флотом РФ
Що відбувається із Чорноморським флотом РФ
Що відбувається на полі бою. Огляд за тиждень
Що відбувається на полі бою. Огляд за тиждень
Удар по Керчі. ЗСУ створює «зону закритого доступу» для російських кораблів
Удар по Керчі. ЗСУ створює «зону закритого доступу» для російських кораблів
Стаття Залужного. Головні висновки
Стаття Залужного. Головні висновки
Ситуація на фронті: росіяни починали чергову спробу «великого наступу»
Ситуація на фронті: росіяни починали чергову спробу «великого наступу»
Хто перехопить ініціативу у війні? Ситуація на фронті
Хто перехопить ініціативу у війні? Ситуація на фронті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
27K
Названо олігарха, який у 2023 році найбільше заробив на «Єдиному марафоні»
17K
Рада готує законопроєкт щодо студентів призовного віку: стали відомі подробиці
7907
13 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5844
Найбагатше герцогство Європи потерпає від проблеми з біженцями
3607
Примусове переселення з квартир: Фінляндія засмутила громадян новою ініціативою
2445
«Росія готується». Зеленський застеріг українців напередодні зими

Новини

Рада готує законопроєкт щодо студентів призовного віку: стали відомі подробиці
Сьогодні, 08:58
Окупанти штурмують за підтримки авіації на шістьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:07
Місцями дощі та пориви вітру: прогноз погоди на 13 листопада
Сьогодні, 05:51
Україна посилює атаки на важливі об'єкти російської інфраструктури: оцінка ISW
Сьогодні, 04:15
13 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Дощі та сильний вітер: прогноз погоди на 12 листопада
Вчора, 05:30

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту