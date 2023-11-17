Скільки «Калібрів» Росія тримає в морі: дані ВМС

У Чорному та Середземному морях РФ зосередила по вісім «Калібрів»

Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі

Сьогодні російські окупанти вивели у Чорне море на бойове чергування один ракетоносій, сумарний залп якого становить вісім ракет типу «Калібр». Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил ЗСУ.

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Загалом у Чорному морі знаходиться два ворожих кораблі.

«В Азовському морі чатує ворожий корабель. А в Середземному морі ще два російських судна, серед яких є носій крилатих ракет «Калібр». Загальний його залп до восьми ракет», – йдеться в повідомленні.

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За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

до Азовського моря – 13 суден, із них дев'ять рухалися з протоки Босфор;

до Чорного моря – 10 суден, з яких сім продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Крім того, Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

Нагадаємо, триває 632-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнень.

Минулої доби російські окупанти завдали чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши 18 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 16 ударних БпЛА. Сьогодні вночі ворог знову атакував Україну дронами-камікадзе. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

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За добу загалом противник завдав 12 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.