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Скільки «Калібрів» Росія тримає в морі: дані ВМС

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Скільки «Калібрів» Росія тримає в морі: дані ВМС
У Чорному та Середземному морях РФ зосередила по вісім «Калібрів»
фото ілюстративне

Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі

Сьогодні російські окупанти вивели у Чорне море на бойове чергування один ракетоносій, сумарний залп якого становить вісім ракет типу «Калібр». Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил ЗСУ.

Загалом у Чорному морі знаходиться два ворожих кораблі.

«В Азовському морі чатує ворожий корабель. А в Середземному морі ще два російських судна, серед яких є носій крилатих ракет «Калібр». Загальний його залп до восьми ракет», – йдеться в повідомленні.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Азовського моря – 13 суден, із них дев'ять рухалися з протоки Босфор;
  • до Чорного моря – 10 суден, з яких сім продовжило рух у напрямку протоки Босфор.
Скільки «Калібрів» Росія тримає в морі: дані ВМС фото 1

Крім того, Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

Нагадаємо, триває 632-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнень.

Минулої доби російські окупанти завдали чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши 18 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 16 ударних БпЛА. Сьогодні вночі ворог знову атакував Україну дронами-камікадзе. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

За добу загалом противник завдав 12 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: ракета море Чорне море окупанти війна

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