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Міністр оборони Молдови пояснив, як працює транспортний коридор з України через окуповане Придністров’я

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Міністр оборони Молдови пояснив, як працює транспортний коридор з України через окуповане Придністров’я
У жовтні запрацювало залізничне сполучення через окуповане Придністровʼя
фото з відкритих джерел

«Цей крок необхідний як для України, так і для подальшого забезпечення логістичних шляхів у Європу»

В Одеській області на кордоні з окупованим Придністров'ям у жовтні відкрився залізничний пункт пропуску «Кучурган», який має збільшити пропускну спроможність експорту зерна з України через Молдову та Румунію. Про його роботу в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» розповів міністр оборони Молдови Анатолій Носатий.

«З самого початку повномасштабного вторгнення молдовський народ, керівництво Республіки Молдова засуджували війну й висловлювали солідарність. Не важливо, як це відбувалося (переговори між Україною та Молдовою про транспортний коридор, – «Главком»), важливий – результат. Цей крок необхідний як для України, так і для подальшого забезпечення логістичних шляхів у Європу», – наголосив посадовець.

На запитання про те, які заходи можуть бути прийняті задля уникнення провокацій на непідконтрольній території, Носатий запевнив, що країни-союзниці передбачили всі можливі ризики.

«Звісно, ми не повинні забувати про те, що це неконтрольована територія з боку центральної адміністрації, і там присутні небажані елементи, але я впевнений, що відповідні структури обох країн передбачили усі сценарії, які могли би виникнути у цьому сенсі», – зауважив міністр оборони Молдови.

Рішенням Кабінету міністрів від 10 жовтня відкрився проїзд через контрольно-пропускний пункт «Кучурган». Пункт пропуску розташований у Роздільнянському районі Одеської області, в однойменному селі, а з молдовського боку – пункт контролю «Новосавицька» (залізничний) та пункт пропуску «Первомайськ» (автомобільний), Слободзейського району (окуповане Придністров’я). Раніше президент Зеленський та прем’єр-міністр Шмигаль говорили про новий транспортний коридор через Молдову та Румунію. Шмигаль зокрема казав, що цей маршрут дозволить збільшити пропускну спроможність експорту зерна через ці країни удвічі.

Нагадаємо, що наприкінці жовтня Україна та Румунія відновили вантажний рух через Придністров’я.

Зазначимо, що до повномасштабного вторгнення Росії в Україну транзит через непідконтрольну територію Молдови був звичною справою: при виїзді з України, на «придністровських» КПП пасажирів вітала радянська символіка та озброєні «прикордонники». Утім, нині для пасажирів переїзд залишається закритим, а перетин кордону дозволений лише для залізничного та вантажного транспорту, який проходитиме окупованою територією Молдови.

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Теги: Молдова Україна зерно експорт Придністров'я

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