Міністр оборони Молдови пояснив, як працює транспортний коридор з України через окуповане Придністров’я
«Цей крок необхідний як для України, так і для подальшого забезпечення логістичних шляхів у Європу»
В Одеській області на кордоні з окупованим Придністров'ям у жовтні відкрився залізничний пункт пропуску «Кучурган», який має збільшити пропускну спроможність експорту зерна з України через Молдову та Румунію. Про його роботу в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» розповів міністр оборони Молдови Анатолій Носатий.
«З самого початку повномасштабного вторгнення молдовський народ, керівництво Республіки Молдова засуджували війну й висловлювали солідарність. Не важливо, як це відбувалося (переговори між Україною та Молдовою про транспортний коридор, – «Главком»), важливий – результат. Цей крок необхідний як для України, так і для подальшого забезпечення логістичних шляхів у Європу», – наголосив посадовець.
На запитання про те, які заходи можуть бути прийняті задля уникнення провокацій на непідконтрольній території, Носатий запевнив, що країни-союзниці передбачили всі можливі ризики.
«Звісно, ми не повинні забувати про те, що це неконтрольована територія з боку центральної адміністрації, і там присутні небажані елементи, але я впевнений, що відповідні структури обох країн передбачили усі сценарії, які могли би виникнути у цьому сенсі», – зауважив міністр оборони Молдови.
Нагадаємо, що наприкінці жовтня Україна та Румунія відновили вантажний рух через Придністров’я.
Зазначимо, що до повномасштабного вторгнення Росії в Україну транзит через непідконтрольну територію Молдови був звичною справою: при виїзді з України, на «придністровських» КПП пасажирів вітала радянська символіка та озброєні «прикордонники». Утім, нині для пасажирів переїзд залишається закритим, а перетин кордону дозволений лише для залізничного та вантажного транспорту, який проходитиме окупованою територією Молдови.
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