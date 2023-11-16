Новий ордер на арешт Путіна та українські аналоги «Шахедів». Головне за 16 листопада

Росія активно готувалася до викрадення запасів зерна і голоду українського населення

Путін може отримати новий ордер на арешт від Гааги, Фінляндія закриває пункти пропуску на кордоні з РФ, Україна запустила серійне виробництво аналогів «шахедів». «Главком» склав добірку новин 16 листопада, щоб ви були в курсі головних подій:

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У Росії знайдено мертвими генерала та його дружину

У Росії знайдено мертвим екскомандувача 6-ї армії військово-повітряних сил і протиповітряної оборони РФ 68-річного Володимира Свиридова. Генерала знайдено мертвим у власному будинку, поруч із ним лежало тіло його 72-річної дружини Тетяни Свиридової. Тіла було знайдено вдень 15 листопада у їхньому будинку у селищі Аджієвському Ставропольського краю. За попередньою інформацією, подружжя загинуло близько тижня тому.

Україна запустила серійне виробництво аналогів «Шахедів»

Україна вийшла на серійне виробництво вітчизняних «Шахедів», випускає десятки на місяць. Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

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За його словами, оборонна сфера робить важливий внесок в економіку країни. У майбутньому вона повинна стати головним сектором української економіки.

На Львівщині екскомандир військової частини завдав державі збитків на 25 млн грн

Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з контррозвідкою Служби безпеки викрили колишнього командира військової частини у Львівській області, через злочинну недбалість якого держава втратила 25 млн гривень.

Як зазначається, фігурант за станом здоров’я у березні 2023 року подав у відставку й наразі обіймає посаду заступника голови Золочівської районної військової адміністрації.

Фінляндія закриває пункти пропуску на кордоні з РФ

Фінляндія офіційно вирішила закрити кордон з Росією. Пункти пропуску закриють в ніч з п'ятниці на суботу, 18 листопада.

Про це заявив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо.

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Орпо на сьогоднішньому брифінгу підтвердив, що на східному кордоні Фінляндії закриють пункти пропуску. Йдеться про чотири КПП: Іматра, Нійрала, Нуйямаа та Ваалімаа.

Путін може отримати новий ордер на арешт від Гааги

Згідно з новими доказами, зібраними експертами з прав людини, Росія активно готувалася до викрадення запасів зерна і голоду українського населення за кілька місяців до того, як диктатор Володимир Путін віддав наказ про повномасштабне вторгнення.

У новому звіті міжнародної правозахисної юридичної компанії Global Rights Compliance йдеться про те, що коли російські танки перетнули кордон 24 лютого 2022 року, вони навмисно націлилися передусім на багаті на зерно райони та інфраструктуру виробництва харчових продуктів.